التقويم القططي والمرحاض الليلي.. 12 فكرة غريبة وغير اعتيادية جعلت أصحابها من الأغنياء on November 13, 2017

الكثير من الناس يجدون عملية كسب الأموال شاقة جداً ومتعبة والبعض يظن أن الطريق إلى الثروة أمر مستحيل، لكن هنالك العديد من الأفكار الغريبة والبسيطة حققت لأصحابها الكثير من الأموال في وقت قصير، من خلال تحويل هذه الأفكار إلى اختراعات قد يتهافت الناس على شرائها من كل حدب وصوب.

وضعنا لكم 12 مثالاً على طريقة حصول بعض الأشخاص على مبتغاهم المادي من خلال أفكار غريبة قد لا تخطر على بال أحد، إذ قاموا بطرحها على موقع التمويل الشهير kickstarter، وحصلوا على الدعم والتمويل المادي من أجل تحويل هذه الأفكار إلى اختراعات على أرض الواقع.

ضوء المرحاض الليلي (IllumiBowl)

قام الأميركي مات ألكسندر من ولاية يوتا باختراع جهاز يصدر ضوءاً حساساً للحركة يمكنك إضافته لأي مرحاض ليضيء تلقائياً أثناء ذهابك للحمام. بذلك لن تتوه أثناء بحثك عن المرحاض ولو كنت في الظلام الدامس.

ولا يقتصر الأمر فقط على الإضاءة، ولكن بعد تطوير هذا الجهاز أصبح يحتوي على مجموعة متميزة من الألوان المختلفة التي يمكنك استخدامها لإضاءة حمامك، كما يمكنك اختيار مستوى الإضاءة الذى يناسبك أيضاً وغيرها من المميزات المختلفة.

هذا الجهاز متاح الآن للشراء بسعر 10 دولارات للقطعة الواحدة، بينما جنى صاحب الفكرة حتى الآن ما يزيد عن 226 ألف دولار.

مائة بالون فى دقيقة (Bunch O Ballon)

قام الأميركي جوش مالون من ولاية تكساس بابتكار هذه الفكرة التي جمعت قرابة 929 ألف دولار، وذلك فقط من خلال شيء يمكنك من خلاله ملء 100 بالون بالماء بدقيقة واحدة.

هو عبارة عن خرطوم مربوط به 37 بالونة متصلة ببعضها البعض يتم ملؤها بالماء تلقائياً بنفس المقدار عن طريق الخرطوم.

وبتكرار هذه الخطوة، فإن هذا النظام يسهل على الأطفال من جميع الأعمار عملية ملء 100 بالونة مياه في دقيقة واحدة فقط.

ويُقدر سعر القطعة الواحدة من هذه الابتكار بـ 7.46 دولار.

سلطة البطاطا (POTATO SALAD)

قد لا تتجاوز تكلفة شراء مكوناتها 10 دولارات، ولكن زاك براون من ولاية أوهايو جاء بفكرة غير اعتيادية وبدأ بجمع المال من أجلها، وهي فكرة سلطة من البطاطا!

قام بتدوين هذه الفكرة في كتاب وقام ببيعه للعامة بسعر 16.95 دولار للكتاب الواحد.

جمع زاك أكثر من 50 ألف دولار من أقل من 7000 شخص، وذلك ليثبت للعالم بأنه يمكن لأي لشخص كسب الأموال من أي فكرة غريبة قد تخطر على باله.

لوحة المفاتيح المتنقلة (Mackey Mackey Go)

قام المهندس الكهربائي الأميركي جاي سيلفر من ولاية فلوريدا باختراع جهاز يبدو مثل الفلاشة “Flash Drive” ولكنه في الحقيقة يفعل أكثر من ذلك.

فبمجرد وصول هذه الفلاشة إلى حاسوبك وقيامك بتوصيل السلك الخارج منها بأي شيء موصل للكهرباء – حتى ولو كانت ثمرة الموزة – فأي نقرة على هذه الموزة يمكنها أن تصدر أمراً للحاسوب.

جدير بالذكر أن هذه الفكرة حصدت ما يقارب 200 ألف دولار، وقد تحولت من مجرد فكرة لشيء حقيقي موجود الآن في عالمنا.

يتم بيع القطعة الواحدة منها بسعر يبدأ من 20 دولاراً.

فرشاة الأسنان الآلية (AMA Brush)

قام البريطاني مارفن موسيالك بابتكار اختراع تضعه في فمك ومن ثم يقوم بتنظيف أسنانك بشكل تلقائي؛ وخلال 10 ثوان فقط!

يقوم هذا الجهاز بتنظيف جميع الأسنان في نفس الوقت، وحصل هذا الاختراع على تمويلات بلغت 3.2 مليون دولار في أقل من شهر.

يبلغ سعر القطعة الواحدة 90 دولاراً.

فطيرة باي (π)

لطالما حلم الأميركي غاريث هيث الذي درس الهندسة في المدرسة الثانوية أن يقوم بصنع فطائر على شكل الرمز “π” وكان على ثقة بأن المهووسين بالهندسيات سوف يحبون هذه الفطيرة، لذلك بدأ بمشروعه هذا، وحصل على دعم يقترب من 17.5 ألف دولار ليتحول حلمه إلى حقيقة.

يبلغ سعر القطعة الواحدة منها حوالي 3 دولارات فقط.

شمعة هيكل القطة العظمى (KISA)

ابتكر المصمم الأيسلندي Tunn Arnadottirhor فكرة غريبة جداً لشمعة على شكل قطة، ولكن الملفت في هذه الشمعة هو أنه كلما ذابت بدأت تظهر أجزاء من هيكل القطة العظمي المعدني الموجود داخلها!

الآن أصبحت تصاميم الشمع الخاصة بهذا المصمم متاحة بمجموعة من كافة أشكال الحيوانات وتسمى هذه المجموعة باسم pyropet، ولكن فكرة تلك الشمعة المسماة بـ Kisa جمعت بمفردها ما يقارب 102 ألف دولار.

يبلغ سعر القطعة الواحدة منها 28 دولاراً.

معطف الدب (Griz Coat)

قام الأميركي سيث ويليام بابتكار معطف يُعد أحد أفضل الأمثلة غير العملية المتعلقة بجمع المال، هذا المعطف مكوّن من فرو ثعلب وغطاء رأس على شكل دب وقفازات على شكل مخالب.

أراد صاحب الفكرة جمع 2500 دولار كتمويل ليبدأ هذا المشروع، ولكنه حصل على 29 ألفاً عوضاً عن ذلك.

بلغ سعر المعطف الواحد 200 دولار أميركي.

البطاقة التي لا تتوقف عن الغناء (The Joker Birthday card)

قام الكنديان ترافيس بيتيرسون ونيك بيتيرسون بابتكار فكرة قد تبدو لك من الوهلة الأولى كبطاقة عيد ميلاد عادية، ولكنها بمجرد فتحها فإنها لن تتوقف عن تشغيل الموسيقى حتى تقوم بتدميرها كلياً.

أراد مبتكر هذه الفكرة جمع 7500 دولار للبدء بها، ولكنه حصل على 92 ألفاً عوضاً عن ذلك.

يبلغ سعر البطاقة الواحدة 15 دولاراً أميركياً.

التقويم القططي (Cat Calendar)

قررت الأميركيتان كيت فونك وبرينان غروه تصميم ما سمتاه بـ”تقويم القطط المذهل 100%”، وبالفعل تمكنتا من الحصول على أكثر من 25 ألف دولار من التمويل.

والآن لا يزال هذا التصميم موجوداً للسنة السادسة على التوالي، ويبلغ قيمة القطعة الواحدة منه 11 دولاراً أميركياً.

فرشاة لعق قطتك (LICKI)

قام الزوجان الأميركيان جيسون وتارا بعمل ابتكار لعله ليس من أفضل الابتكارات الموجودة، ولكنه بالتأكيد الأكثر لطفاً، وهو عبارة عن فرشاة LICKI التي صممت خصصيصاً لتحاكي عملية اللعق لدى القطة.

وهي عبارة عن فرشاة تلبسها على لسانك وتبدأ بلعق قطتك، ولكنك في نفس الوقت تقوم بتمشيط وبرها.

جمع هذا الاختراع قرابة 52 ألف دولار، ويبلغ سعر الواحدة منها 25 دولاراً أميركياً.

عجلة تمرين القطط (One Fast Cat – Exercise Wheel)

قام الأميركي شون فارلي بابتكار ما يُعرف بمشروع “القطة السريعة”، وقد لاحظ القائمون على هذا المشروع وجود بعض القطط التي تنقصها اللياقة البدنية، لذلك قاموا بتصميم عجلة تدريب منزلي تؤمن تمريناً آمناً ومرحاً للقطط.

أحب الناس الفكرة وأرادوها بشدة وهذا أدى إلى جمع تبرعات قُدّرت بـ 334 ألف دولار. وقد بلغت قيمة القطعة الواحدة منها 120 دولاراً أميركياً.

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