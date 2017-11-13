الأردن يقيم صلاة استسقاء بجميع مساجد المملكة بسبب تأخر نزول المطر on November 13, 2017

قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إقامة صلاة الاستسقاء، الجمعة المقبل، في عموم البلاد؛ بسبب “تأخر نزول المطر”.

ودعت الوزارة، في بيان، المواطنين “للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء التي ستقام بعد صلاة الجمعة القادم”.

وأضافت أن “وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وائل عربيات، أوعز لجميع مديري مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة”.

وأوضح البيان أن “الوزارة تحرص على إحياء السنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله -تعالى- عند احتباس الغيث وتأخر نزوله”.

كما حثت الوزارة الناس “على الإكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية والتعاملات الاجتماعية النبيلة؛ لنيل مرضاة الله ورحماته وبركاته”.

والأردن بين الدول العشر الأكثر افتقاراً إلى المياه في العالم. والأمطار تعد أحد أهم مصادره للمياه.

التعليقات