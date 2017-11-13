الأردن يقيم صلاة استسقاء الجمعة بسبب الجفاف.. الأوقاف دعت الناس للصدق ورد المظالم وصلة الرحم on November 13, 2017

قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل في عموم البلاد بسبب “تأخر نزول المطر”.

ودعت الوزارة في بيان المواطنين “للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء التي ستقام بعد صلاة الجمعة القادمة”.

واضافت ان “وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات أوعز لجميع مدراء مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة”.

واوضح البيان ان “الوزارة تحرص على إحياء السنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباس الغيث وتأخر نزوله”.

كما حثت الوزارة الناس “على الاكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الاسلامية والتعاملات الاجتماعية النبيلة لنيل مرضاة الله ورحماته وبركاته”.

والاردن بين الدول العشر الاكثر افتقارا للمياه في العالم. والامطار تعد احد اهم مصادره للمياه.

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