71 % من الوظائف الجديدة تشترط إتقانها.. تعلَّم 5 من أهم لغات الكمبيوتر في منزلك on November 12, 2017

يُدرك معظمنا أن الترميز مهمٌ، وأن زيادة اعتمادنا على التكنولوجيا تخلق فرصةً لفتح فرص عمل أكثر وتأمين وظائف.

تتطلب 71% من الوظائف الجديدة تخصصاً في علوم الحاسب، بحسب تقرير للنسخة الأميركية من هاف بوست، لكن 8% فقط من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتخصصون في علوم الحاسب.

ولأنه من الواضح وجود فروق كبيرة بين متطلبات السوق والتحلي بالمهارات المطلوبة له، فلا بد من التعلم الدائم، لكن من أين تبدأ التعلُّم في مجال كالبرمجة؟ كيف لك معرفة أفضل لغة برمجة لتتعلمها وأنت مبتدئ؟

لكن بالنسبة للبعض منا، ممن ليست لديهم الفرصة لقضاء فصلٍ دراسيٍّ في الجامعة لتعلم كيفية الترميز، فإن نفس التكنولوجيا التي تُدرَسُ بالجامعات أصبحت متاحة وفي متناول اليد، وإذا كان لديك قليلٌ من الوقت وشيءٌ من الحوافز، يمكنك تعلم كيفية الترميز بنفسك، وفي بيتك.

هناك دورات عديدة على الإنترنت، مثل العينة الواردة أدناه، وجميعها مطروحة من قِبل أوديمي Udemy – وهو عبارة عن سوق على الإنترنت للتعلم والتدريس، مزود بمكتبة ضخمة تتألف من أكثر من 55 ألف دورة، يمكنك اختيار أي دورة منها يشرف عليها الخبراء.

وبفضل المبيعات العادية -مثل التي تجري الآن ولمدة الـ20 ساعة القادمة- يمكنك توفير تكاليف، قد تصل إلى نسبة 85% من الدورات المعروضة بأسعار معقولة بالفعل.

وإذا كنتَ تُفضل العمل بمفردك، بحيث يمكنك التوقف والبدء حسب رغبتك ووفْق وتيرة تناسبك، هناك الكثير من الكتب التي ألَّفها الخبراء لمساعدتك على البدء في دورات التعلم.

هذه 5 من أهم لغات الكمبيوتر المستخدمة، يقدمها موقع Business insider بالإضافة إلى كل من الكتب وموارد الدورات التدريبية عبر الإنترنت، لمساعدتك في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق هدفك:

1. تعلم SQL

على الإنترنت: دورة شهادة أوراكل SQL كاملة

• يمكنك أن تصبح جاهزاً لبدء العمل والمساهمة كمبرمج قاعدة بيانات في يوم واحد.

• اجتياز الامتحانات الخاصة بأساسيات أوراكل SQL.

• البرمجة في لغة SQL لحل مجموعة متنوعة من مشكلات قاعدة البيانات.

• كن عبارة عن نينجا SQL، وفهم كيفية عمل قاعدة بيانات أوراكل.

1. تعلم SQL (المحتوى).

عن طريق الكتاب “SQL في 10 دقائق، تعلم بنفسك” المؤلف بن فورتا

المدرب الخبير والمؤلف المشهور بن فورتا يُعلمك فقط الأجزاء التي تحتاج معرفتها من لغة SQL، بدءاً من استرجاع بسيط للبيانات، ثم الذهاب بسرعة إلى مواضيع أكثر تعقيداً، بما في ذلك استخدام joins، الاستعلامات الفرعية subqueries، والإجراءات المُخزنة، والمؤشرات cursors، والمشغلات triggers، والقيود الجدول table constraints.

وعلى هذا النحو يمكنك التعلم بمنهجية وانتظام وببساطة في 22 درساً قصيراً وسريعاً، يستغرق كل درس من هذه الدروس 10 دقائق فقط، أو أقل، لإكمال الدورة.

2. تعلم جافا

على الإنترنت: استكمال دورة جافا ماستركلاس

• كيفية تصميم برامج جافا 8 إبداعية، تعمل بشكل تام وبكل ثقة (بالإضافة إلى كونها مسلية).

• كيفية البرمجة بالطريقة الصحيحة، مع حذف الحشو وكل شيء عديم الفائدة.

• كيفية كتابة البرامج المتقدمة بسهولة لجميع منصات الحوسبة في وقت واحد.

• اكتساب المعرفة على مستوى الخبراء من رمز جافا (+ نصائح متقدمة والحيل المستخدمة من قبل المتخصصين).

• إتقان المهارات الأساسية اللازمة للبرمجة لحساب كبار الزبائن، كمبرمجين مستقلين متنقلين أو من البيت.

2. تعلم جافا (محتوى)

عن طريق الكتاب: “جافا: تعلم جافا في يوم واحد وتعلمه جيداً” المؤلف جيمي تشان

هل كنتَ ترغب دائماً في تعلم البرمجة الحاسوبية، لكنك تخشى مواجهة صعوبات فوق طاقتك الاستيعابية؟ أو ربما كنتَ تعرف لغات البرمجة الأخرى، لكنك ترغب في تعلم لغة جافا بسرعة؟ هذا الكتاب مناسب جداً لك.

يتم تفكيك المفاهيم المعقدة وتجزئها إلى خطوات بسيطة، للتأكد من إمكاناتك، وإتقان لغة جافا بسهولة، حتى إذا لم يسبق لك أن قمت بالترميز من قبل.

3.تعلم بيثون Python

على الإنترنت دورة كاملة من بيثون بوتكامب، انتقل من مرحلة الصفر إلى مرحلة الرائد في بيثون.

• تعلم كيفية استخدام بايثون مهنياً، وتعلم استعمال بايثون 2 وبيثون 3.

• تصميم الألعاب عن طريق استعمال بيثون، مثل تيك تاك تو و Blackjack.

• تعلم الميزات المتقدمة من بيثون، مثل وحدة المجموعات وكيفية العمل مع الطوابع الزمنية timestamps.

• تعلم كيفية استخدام البرمجة الموجهة نحو الأهداف مع الطبقات.

• فهم الموضوعات المعقدة، مثل المزخرفين decorators.

• فھم کیفیة استخدام کل من جوبيتر نوتبوك وإنشاء ملفات .py.

• التمكن من فهم كيفية إنشاء واجهات المستخدم الرسومية في نظام جوبيتر نوتبوك.

• اكتساب فهم كامل للبيثون من الألف إلى الياء.

3. تعلم بيثون (محتوى)

عن طريق الكتاب “بيثون (الطبعة الثانية): “تعلم بايثون في يوم واحد وتعلمه جيداً”. المؤلف جيمي تشان

يتم تفكيك المفاهيم المعقدة وتجزئتها إلى خطوات بسيطة للتأكد من إمكانية إتقان لغة بيثون بسهولة، حتى إذا لم يسبق لك أن قمت بالترميز من قبل.

يتم اختيار المواضيع بعناية لتمنحك نظرة واسعة وشاملة عن بيثون، دون الإثقال عليك بالمعلومات الزائدة. وتشمل هذه الموضوعات مفاهيم البرمجة الموجهة نحو الأهداف، وتقنيات معالجة الأخطاء، وتقنيات معالجة الملفات، والمزيد من الخبرات.

بفضل الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي تَصَدر قائمة المبيعات الخاصة بكتب البرمجة الإلكترونية على الأمازون لأكثر من عام، يمكنك أن تطمئن إلى أن هذه الطبعة الجديدة والمحسنة تمثل الكتاب المثالي بالنسبة لك، لتتعلم لغة برمجة بايثون بسرعة.

4.تعلم جافا سكريبت

على الإنترنت: جافا سكريبت- من المبتدئين إلى المحترفين.. بناء تطبيقات JS في العالم الحقيقي

• الانتقال من جافا سكريبت للمبتدئين إلى مبرمج متقدم في جافا سكريبت.

• اكتساب فهم عميق وصحيح لكيفية عمل جافا سكريبت وراء الكواليس.

• تصحيح الرموز الخاصة بك، وفهم رموز مبرمجين آخرين.

• فهم واستخدام الميزات المعقدة مثل الكلمة الرئيسية “this”، ومصممي الوظائف، والنموذج، والميراث، وظائف من الدرجة الأولى، والإغلاق، وما إلى ذلك.

• تعلم كيفية تنظيم وهيكلة التعليمات البرمجية الخاصة بك عن طريق استخدام وحدات ووظائف، لأن الترميز ليس مجرد كتابة التعليمات البرمجية، بل معناه أيضاً التفكير في التعليمات البرمجية الخاصة بك.

• الحصول على شهادة المدارس W3، Upwork أو فريلانسر جافا سكريبت.

4. تعلم جافا سكريبت (محتوى)

عن طريق الكتاب: “طريقة أكثر ذكاء لتعلم جافا سكريبت، النهج الجديد بمساعدة التكنولوجيا التي تتطلب منك نصف الجهد فقط”، المؤلف مارك مايرز

بعد كل فصل قصير من الكتاب، أحيلك إلى موقع الويب الخاص بي، حيث يُمكنك، من دون دفع أي تكاليف إضافية، إكمال عشرين من التمارين التفاعلية لتُعزز ما تعلمته أثناء كل فصل من الفصول.

يُشرف على هذه التمارين، الخوارزميات (ومن غيرها في عصر اليكسا؟)، وقد صممتُ محرك التحقق من التعليمات البرمجية، يلازمك في كل خطواتك، ويوجهك باستمرار، لينبّهك عندما لا تكون التعليمات البرمجية صحيحة تماماً ويطلب منك إعادة الترميز.

ستقضي ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الوقت في الممارسة مما تقضيه في القراءة. وهذا ما يلزم لتعلم الترميز، إنها الطريقة المناسبة التي تجعلك تشعر بالرضا عما تعلمته والثقة والفخر، بدلاً من الارتباك والإحباط والهزيمة، وبما أن الكثير من الناس يشعرون بمتعة أكبر أثناء القيام بأشياء بدلاً من القراءة، سيكون من دواعي سروري التعلم بهذه الطريقة، بصرف النظر عن النتائج الرائعة التي تحققها.

5. تعلم لغة C ++

على الاإترنت: دورة مطور المحرك غير الواقعي – تعلم C ++ & وصمم الألعاب

• تعلم C ++، لغة صناعة الألعاب القياسية.

• تطوير مهارات حل المشكلات العصِية والقابلة للتحويل.

• اكتساب معرفة ممتازة من تطوير اللعب الحديثة.

• تعلم كيف تعمل البرمجة الموجهة نحو الأهداف، في الممارسة العملية.

• اكتساب فهم أكثر جوهرية لتشغيل الكمبيوتر.

5.تعلم لغة C ++ (المحتوى)

عن طريق الكتاب: “بداية البرمجة مع C ++ للمبتدئين، الطبعة الثانية”. المؤلف ستيفن دافيس

“بداية البرمجة مع C ++ للمبتدئين، الطبعة الثانية” يقدم لك تفسيرات بسيطة بالإنكليزية للمبادئ الأساسية لـC ++، ويكسبك المهارات والدراية للاستخدام بخبرة واحدة من لغات البرمجة الأكثر شعبية في العالم. سوف تستكشف عجائب عالم إنشاء البرنامج، وكيفية جمع القطع مع بعضها البعض، وتتعلم كيفية التعامل مع تحديات البرمجة القياسية، وما إلى ذلك.

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