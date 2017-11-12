نظر إليه الحريري بريبة ثم أشار له بالذهاب.. رجل يظهر على الهواء يحمل ورقة يثير جدلاً على مواقع التواصل (فيديو) on November 12, 2017

أثارت ثوانٍ من اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، مساء الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر رجل في كادر التصوير، الذي كان يُبث مباشرة على شاشة تلفزيون المستقبل، وتنقله وسائل إعلام عدة.

وبينما كان الحريري يجيب عن سؤال الإعلامية بولا يعقوبيان، ركز نظره فجأة على الجهة اليمنى، وعندما توجهت الكاميرا إلى المذيعة ظهر رجل خلفها وفي يده ورقة، يبدو أنه كان يريد إيصالها للحريري أو إخباره بما فيها.

وبعد نظر الحريري مرتين إلى الرجل، قام بحركة التقطتها الكاميرا على الهواء مباشرة، ملوحاً له بيده للانصراف.

ووصف مغردون على موقع تويتر نظرة الحريري بأنها مريبة، واختلفت التفسيرات حول ما تحتويه الورقة، وعن هوية الشخص وما إذا كان من فريقه أو مساعديه، أو عما إذا كان يتلقى بعض النقاط للحديث عنها خلال اللقاء الأول له بعد إعلان استقالته المفاجئة من الرياض.

من الرجل الذي ظهر وفي يده ورقة جعلت الرئيس حريري ينظر له مطولا ثم الإشارة له بيده ليختفي بعدها ؟

# تساؤل#لبنان #سعد_الحريري

— rania barghout (@raniabarghout) November 12, 2017

الشخص الذي ظهر يحمل ورقة ونظر إليه الحريري هو مرافقه عبد عرب. @saadhariri pic.twitter.com/RiBPcYgDPX

— Joyce (@AkikiJoyce) November 12, 2017

#تحت_الضغط #سعد_الحريري#ما_هذا

ظهور شخص يحمل ورقة وقلم، بالكادر في مقابلة الحريري، والحريري ينظر اليه بريبة pic.twitter.com/rt2HJNuQvc

— Sireen Batrouni (@SireenBatrouni1) November 12, 2017

ما بعرف اذا حدا انتبه للشب لكان حامل ورقة ورا بولا…

ما هو الأمر الذي أتى؟؟؟

والله قلبنا معك يا #سعد_الحريري#سوال_الي_سعد_الحريري

— Ali Nasser Dine (@shahiiid313) November 12, 2017

من هو الرجل الذي ظهر في الكاميرا ويحمل ورقة، وكان ينظر اليه الرئيس #الحريري ؟#SaadHariri #Hariri #السعودية pic.twitter.com/kPn9KNLbgp

— D.A. (@DMA_QTR) November 12, 2017

المذيعة #بولا_يعقوبيان جريئة جدا

سعد الحريري اكد ان لبنان مختطف كليا من حزب الله

الحريري شرب ماء كثير اثناء المقابلة!

الوضع قابل للانفجار اذا لم يصحح حزبالة مساره

قضية ظهور شخص يحمل ورقة يمكن احد مرافقيه او مستشاريه وهذا طبيعي#لقاء_سعد_الحريري

— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) November 12, 2017

هيدا ابو ورقة يلي بين بالكادر موظف سعودي عم يلقن #سعد_الحريري شو يقول وبعد انتهاء المقابلة بينفجر ذاتياً.

السيناريو المريح نفسياً للممانعة ههههههه #الحريري #بولا_يعقوبيان #السعودية #لبنان #تحت_الضغط

— Jad Shahrour | جاد (@Jadshahrour) November 12, 2017

وطبعا واضح ان #سعد_الحريري حر وبيتكلم براحته ومافيش حد واقف ورا المذيعة ماسك ورقة pic.twitter.com/8Bq8oLf00H

— NoMilTrials (@mahmoudrabie_) November 12, 2017

وكان الحريري قد قال في لقاء، اليوم الأحد، إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام، من أجل القيام بالإجراءات الدستورية للاستقالة التي قدمها من العاصمة الرياض.

وعن سبب تقديم استقالته من الرياض، قال الحريري إنه أراد “عمل صدمة إيجابية للبنانيين، كي يعلموا الخطر الذي يحيط بهم”. وأضاف أنه هو من كتب بيان استقالته بيده، نافياً ما تردد على أن السعودية هي من كتبت له بيان الاستقالة، وقال إن علاقته مع الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان متينة.

وأشار الحريري أنه خلال زيارته الأخيرة للسعودية اكتشف معطيات جديدة، وهاجم إيران وحزب الله، وقال إنهما يتدخلان في المنطقة، بشكل يُثقل على اللبنانيين. وشدد الحريري على أن أمنه الشخصي مهدد، وأن نظام بشار الأسد والفرقاء اللبنانيين لا يريدون وجوده.

وأضاف الحريري أنه حر التحرك في المملكة السعودية، وقال: “إذا أردت غداً السفر بإمكاني ذلك، أنا لدي عائلة، وشاهدت ما حصل في العائلة عندما مات رفيق الحريري”، مشيراً أنه لا يريد أن يعيش أولاده نفس الشعور، في إشارة إلى وجود محاولات للتخلص منه.

تصريح الحريري بعودته قريباً جداً إلى لبنان، يأتي بعد ضغوط كبيرة تلقتها المملكة العربية السعودية من لبنان ودول أوروبية، فضلاً عن أن الرئيس اللبناني ميشيل عون حذر خلال لقائه بسفراء أجانب على نيته التوجه إلى مجلس الأمن إذا لم يعود الحريري خلال أيام إلى بلده.

وقال عون في بيان صادر عن الرئاسة أن “لبنان لا يقبل بأن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية”.

وأشار بيان رئاسي آخر أن عون أبلغ “مراجع رسمية محلية وخارجية (مسؤولين لم يسمهم)”، بأن غموض وضع الحريري في السعودية “يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه (الحريري) من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض الذي يعيشه بالسعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.

وبالموازاة مع ذلك كثف لبنان اتصالاته الدولية لكشف الغموض الذي يلف مصير رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالات بوزراء خارجية عدد من الدول ومسؤولين في الأمم المتحدة، طالبهم فيها بتأمين عودة الحريري السريعة إلى بلده.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين أول الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود “مخطط لاغتياله”. وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

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