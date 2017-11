عدّاء عربي رفضت أميركا منحه تأشيرة للمشاركة في مارثوان شيكاغو.. دعته تركيا لفعالية رياضية والتقى أردوغان on November 12, 2017

هنأ متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، العدّاء الفلسطيني محمد القاضي، على مشاركته اليوم الأحد في ماراثون فودافون إسطنبول بنسخته الـ 39.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن، على حسابه في “تويتر” أرفقها بصورة له مع “القاضي”، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، ورئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال.

وأشار قالن إلى أن العداء الفلسطيني أهدى له العلم الفلسطيني، مشددًا أن “الصداقة التركية الفلسطينية ستعيش إلى الأبد”.

بعد أن منعته أمريكا من دخول أراضيها للمشاركة بحدث رياضي… العداء الفلسطيني “محمد القاضي” ضيف الطيب أردوغان ورئيس الحكومة قبل مشاركته بماراتون إسطنبول اليوم بدعوة من المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم كالن” الذي تلقى العلم الفلسطيني كهدية. pic.twitter.com/N99s2fSzO1

— Hamze Tekin (@Hamze_Tekin) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ولم يتمكن القاضي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من المشاركة في مارثون شيكاغو، لرفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول البلاد.

وعلى وقع الرفض الأمريكي، دعا متحدث الرئاسة التركية، القاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة في مارثون إسطنبول، وهو ما قبله القاضي وقال أنه سيشارك في المارثون بحمل العلمين الفلسطيني والتركي.

وفي وقت سابق اليوم، انتهت فعاليات النسخة الـ 39 لماراثون فودافون إسطنبول، الذي نظمته بلدية إسطنبول بالتعاون مع شركة “سبور إسطنبول” التابعة للبلدية، تحت شعار “نركض من أجل مستقبل أطفالنا”.

It was a pleasure to meet @ALQadiPAL and congratulations on running the Istanbul marathon. We will always cherish the Palestinian flag Muhammad carried proudly at the marathon. Turkey-Palestinian friendship will live forever. @RT_Erdogan @BA_Yildirim @OA_Bak @mevlutuysal_bsk pic.twitter.com/ljzkX7EotE

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد في العالم، الذي ينظم بين قارتين (آسيا وأوروبا)، وانطلق لأول مرة عام 1979، وكان اسمه “ماراثون أوراسيا العابر للقارات.

