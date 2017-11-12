“سفاح تويتر” رجل أرعب اليابانيين لما فعله بفتيات لجأن إليه.. إليك قصته on November 12, 2017

قادت جهود شقيق فتاة يابانية، أعلنت أنها ستنتحر على موقع تويتر، الشرطةَ إلى اكتشاف جريمة مروعة، خلال بحثها عن الفتاة لمنعها من قتل نفسها، وخلال مداهمة الشرطة لأحد المنازل، عثرت على رؤوس مقطوعة، وعظام بشرية مخبَّأة بطريقة لا تُظهر رائحتَها، وعُرف المجرمُ باسم “سفاح تويتر”، وقدَّم نفسه على أنه خبير في تنفيذ عمليات الانتحار، بما يُسهل الأمر على الراغبين في قتل أنفسهم، وقالت الشرطة إنه هاجم ضحاياه بعد أن قدَّم لهم الكحول أو المهدئات، وإن العديد من الرفات ألقي مع القمامة، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك”، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

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