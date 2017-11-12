زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة يضرب العراق.. السكان هرعوا إلى الشوارع ولحقت بهم أضرار مادية (صور) on November 12, 2017

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي العراق، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالقرب من الحدود مع إيران، بحسب ما أفاد المرصد الجيولوجي الأميركي، من دون تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن في العراق والمناطق الإيرانية والتركية المجاورة.

وأوضح المرصد أن الزلزال وقع عند الساعة 18,18 ت غ، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومتراً جنوب غربي مدينة حلبجة، بعمق 33,9 كيلومتر في منطقة جبلية محاذية لإيران.

وشعر سكان بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية، فيما شعر به سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول.

وفي السليمانية بشمالي العراق، خرج المواطنون إلى الشوارع وأخلوا منازلهم، وسجلت أضرار مادية فقط.

#Irak’taki #deprem, Doğu ve Güneydoğu illerinden hissedildi: Vatandaşlar sokaklara çıktı https://t.co/LCPnvckG1u pic.twitter.com/2yLz5t7pWj

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 12, 2017

وفي إيران، أفادت وكالة “إيسنا” للأنباء أن السكان في مناطق عدة، بينها أراك وزنجان والأهواز وتبريز وبلدات أخرى في غربي البلاد، شعروا بالهزة.

كما شعر بها السكان في جنوب شرقي تركيا أيضاً. وفي مدينة دياربكر أخلى السكان منازلهم، قبل أن يعودوا إليها.

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