زعيما أكبر الدول يتراشقان “التهكمات”.. كيم جونغ ينعت ترامب بالعجوز والأخير يردُّ: “لن أصفك بالقصير والبدين”!

زعيما أكبر الدول يتراشقان “التهكمات”.. كيم جونغ ينعت ترامب بالعجوز والأخير يردُّ: “لن أصفك بالقصير والبدين”! on November 12, 2017

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يقدم أبداً على وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ”القصير والبدين”، رغم أن الأخير نعته بـ”الرجل العجوز” على وسائل الإعلام الكورية.

وكتب ترامب في تغريدة له خلال مواصلته جولته الآسيوية “لماذا يُقدم كيم جونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بـ+العجوز+ في حين إني لن أُقدم يوماً على نعته بالقصير والبدين؟ حسناً، أنا أحاول جاهداً أن أكون صديقه وربما هذا قد يحدث يوماً ما!”.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me “old,” when I would NEVER call him “short and fat?” Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

وهناك حساسية بالغة في كوريا الشمالية إزاء أي تعليقات مهينة للسلالة الحاكمة في البلاد حتى لو كانت على سبيل الدعابة.

ومنذ انتخابه رئيساً تبادل ترامب وكيم جونغ أون الإهانات والتهديدات بالقيام بضربات عسكرية، ما أثار المخاوف من اندلاع نزاع مسلح.

وقال ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفيليبين في إطار جولته الآسيوية، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وكتب ترامب إن “الرئيس الصيني شي أعلن أنه سيشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية. وقال أنه يريد منهم نزع أسلحتهم النووية. لقد تم تحقيق تقدم”.

President Xi of China has stated that he is upping the sanctions against #NoKo. Said he wants them to denuclearize. Progress is being made.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2017

ولم يكن واضحاً إن كان ترامب يشير إلى تصريحات للرئيس الصيني قد يكون أدلى بها خلال القمة بينهما في بكين الخميس، أو خلال لقائهما في أبيك، لأن الصين لم تتناول موضوع العقوبات ضد كوريا الشمالية في الأيام الماضية.

وكان حساب ترامب على تويتر قد هدأ بعد مغادرته واشنطن للقيام بجولة آسيوية تشمل خمسة بلدان، قبل أن ينشر ست تغريدات صباحية متتابعة قبيل حفل استقبال له في هانوي.

وصوّب الرئيس الأميركي سهامه نحو الذين ينتقدون جهوده لإقامة علاقة عمل قريبة مع الرئيس الروسي، بعد أن التقى بوتين عدة مرات على هامش قمة أبيك وإن بشكل وجيز.

وقال ترامب في تغريدة “متى سيدرك كل الحاقدين والأغبياء أن العلاقة الجيدة مع روسيا هي أمر جيد وليس سيئاً. إنهم يمارسون دوماً ألاعيب سياسية- أمر سيئ لبلدنا”.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics – bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

وتابع “أريد أن أحل (أزمات) كوريا الشمالية وروسيا وأوكرانيا والإرهاب، وروسيا بإمكانها تقديم مساعدة هائلة!” في هذا الشأن.

وخلال رحلته الى هانوي قال ترامب للصحافيين على الطائرة الرئاسية انه يعتقد ان بوتين كان صادقا عندما أبلغه نفيه التدخل في الانتخابات الرئاسية.

