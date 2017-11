جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون في مسلسل جديد معاً.. فكيف ستكون عودتهما للتلفزيون؟ on November 12, 2017

أعلنت شركة آبل خوضَها تجربة الإنتاج التلفزيوني، من خلال مسلسل جديد يشارك في بطولته كل من النجمتين جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون، ويعد المسلسل هو الأول من بين المشاريع التي تنتجها آبل.

كما أعلنت ريتا كوبر لي، المتحدثة باسم آبل أن الشركة أمرت بإعادة إنتاج مسلسل الخيال العلمي Amazing Stories، الذي أنتجه المخرج ستيفن سبيلبرج في الثمانينيات.

ماذا سيقدم المسلسل الجديد؟



Jennifer Aniston and Reese Witherspoon’s TV Series Picked Up by Apple with 2-Season Order https://t.co/cDIzaZs8wE

— People (@people) November 8, 2017

المسلسل سيكون كوميدياً يتناول أحد برامج العروض الصباحية في مدينة نيويورك، ومن المقرر أن يتكون من موسمين، كل منهما يحتوي على 10 حلقات.

والمسلسل فكرة ميشيل إلينبرج رئيس الدراما السابق في شبكة HBO، ويقوم بكتابة السيناريو جاي كارسون، كما تشارك كل من جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون كمنتجين تنفيذيين في المسلسل، وقد خصصت آبل مليار دولار من أجل إنتاج العمل.

لم يتحدد موعد عرض المسلسل بعد، لكن من المتوقع أن يبدأ عرضه مع بداية عام 2018 المقبل.

عودة جينيفر أنيستون للتلفزيون بعد 14 عاماً



يمثل المسلسل الجديد عودةً للنجمة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية مرة أخرى، بعد 14 عاماً من انتهاء مسلسلها الكوميدي Friends عام 2004، والذي كان سبباً في الشهرة الكبيرة التي حققتها من خلال تجسيدها لشخصية ريتشيل جرين، وقد فازت عن المسلسل بجائزة غولدن غلوب، كأفضل ممثلة في دور كوميدي.

وقد اتجهت أنيستون للسينما بعد ذلك، حيث شاركت في عدد من الأفلام الكوميدية، ومنها Horrible Bosses وHe’s Just Not That Into You وJust Go with It، واقتصر ظهورها التلفزيوني كضيفة شرف في مسلسلات منها 30 Rock وCougar Town.

ليست المرة الأولى لأنيستون وريس ويذرسبون معاً



لا يعد المسلسل الجديد أول تعاون بين كل من النجمتين جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون، ففي عام 2000 شاركت ريس ويذرسبون في الموسم السادس من مسلسل Friends، وجسدت ريس دور جيل أخت ريتشل الصغيرة، التي زارتها لتبدأ حياة جديدة ولكنها انتهت بعلاقة رومانسية مع روس حبيب ريتشل السابق، إلا أنها فضّلت المغادرة بعد ذلك.

هل ستحقق ريس ويذرسبون النجاح كما في Big Little Lies؟



النجاح الكبير الذي حققته النجمة ريس ويذرسبون في مسلسلها الذي عُرض هذا العام Big Little Lies قد يكون السبب في توجهها للعمل التلفزيوني مرة أخرى.

Big Little Lies من إنتاج شبكة HBO، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة الأسترالية ليان موريارتي، التي تحمل نفس الاسم، وتصدَّرت قائمة أعلى الروايات مبيعاً، وقد حاز المسلسل جائزة أفضل مسلسل قصير خلال حفل توزيع جوائز إيمي 2017 في دورتها الـ69.

يُسلط المسلسل الضوءَ على العنف الأسري ضد المرأة، وقد ترشحت ريس ويذرسبون لجائزة إبمي عن دورها فيه، وقد صرَّحت عن المسلسل قائلة، إنها لم تكن تتوقع له تحقيق كل هذا النجاح الكبير.

