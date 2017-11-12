بعد 5 أعوام من تقديمه.. داود الشريان يترك برنامج الثامنة مساء على قناة MBC ويوضح لجمهوره السبب on November 12, 2017

سيكون الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، آخر ظهور للإعلامي السعودي داود الشريان، ببرنامجه الأسبوعي “الثامنة مساء”، الذي بدأه عام 2012 على قناة MBC.

وذكر موقع “عاجل” السعودي، أن الشريان سيُغادر لِمنصبٍ حكومي، سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأعلنت MBC في بيان لها، الأحد، أن السِّتار سيُسدل على هذا البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته، في 17 مارس/آذار 2012، وامتد لأكثر من 5 سنوات من التغطيات لأبرز شؤون الساعة، وأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية.

بحسب البيان الذي تناوله موقع العربية نت، أشار الشريان مخاطباً جمهوره بأنه لن يغادر كإعلامي، بل سينتقل إلى مهمة إعلامية جديدة.

اذا كان فعلا صحيح

حقيقة يستاهل ابو محمد اعلامي مميز ومخضرم وفاهم لعمله #الشريان_رييس_هييه_الاذاعه_والتلفزيون

— فايز المالكي (@fayez_malki) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

تعيين داوود الشريان في التلفزيون السعودي أمر مستفز جداً!

— خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

اعتبارا من 1 ديسمبر داوود الشريان رئيسا لهيئة الاذاعة والتلفزيون

— فهد السبيعي (@Fahad_su) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#الشريان_رييس_هييه_الاذاعه_والتلفزيون يستاهل الرجل المناسب في المكان المناسب

— حبر وورق (@qe_tuo) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

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