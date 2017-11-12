بالفيديو.. الإعلان عن موعد بثِّ أول مقابلة للحريري اليوم بعد استقالته.. وإعلامية تنشر فيديو عند منزله بالرياض on November 12, 2017

أعلنت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن موعد بثِّ المقابلة التي ستجريها مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

ونشرت يعقوبيان مقطعَ فيديو على حسابها في موقع تويتر، وقالت إنها تصوّره عند منزل الحريري، مشيرةً أن المقابلة ستُبثُّ في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

الرئيس #سعد_الحريري الليلة ٨:٣٠ بتوقيت #بيروت على #تلفزيون_المستقبل#لبنان #مقابلة_سعد_الحريري https://t.co/pUUQy5XRp1 pic.twitter.com/NVef4M5tlO

— Paula Yacoubian (@PaulaYacoubian) November 12, 2017

وسيكون هذا اللقاء هو الأول للحريري بعد إعلانه من الرياض استقالة مفاجئة، حيث لم يظهر الحريري إلا في فيديوهات نشرتها وكالة الأنباء السعودية خلال لقائه بالملك سلمان، دون أن يُدلي فيها بأي تصريح.

وروت الإعلامية يعقوبيان في اتصال سابق لها مع صحيفة النهار اللبنانية، تفاصيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة المستقيل.

وقالت: “كنتُ في طريقي إلى أبو ظبي برحلة عمل خاصة، لا شأن لها بالإعلام، وحين وصلت وجدتُ أنَّ الرئيس الحريري كان قد حاول الاتصال بي، فعادوتُ الاتصال ليُخبرني قائلاً: “صرلك فترة بدك مقابلة، تفضّلي”، فأجبته: “بالطبع”، وهكذا تمّ الأمر”.

وكان الحريري قد غادر لبنان، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، متوجهاً إلى السعودية، عقب اجتماعه مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، في العاصمة بيروت.

وفي اليوم التالي (السبت)، أعلن الحريري استقالته من منصبه، عبر خطاب متلفز من السعودية، مرجعاً قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكّن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وفي إعلان الاستقالة، اتَّهم الحريري، إيران بـ”زراعة الفتن، والتسبب بالدمار الذي حلَّ بالدول العربية التي تدخَّلت فيها”.

وتسري في لبنان شائعات كثيرة منذ ذلك الحين، لا سيما أن استقالة رئيس الوزراء ترافقت مع حملة توقيفات في السعودية، شملت شخصيات سعودية وأمراء من العائلة المالكة.

التعليقات