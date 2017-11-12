الحريري “المختفي” يظهر في مطار الرياض.. صورة تظهر مشاركته في استقبال ملك السعودية لدى عودته من المدينة on November 12, 2017

نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مطار الرياض لدى عودته من زيارة للمدينة المنورة.

وفيما بدا تعمداً رسمياً لإظهار سعد الحريري الذي يقول مسؤولون لبنانيون أنه مختف بالسعودية وأجبر على الاستقالة نشرت الوكالة السعودية صورة للحريري ضمن الوفد المشارك في استقبال ملك السعودية بمطار الرياض مساء السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وظهر الحريري في صالة التشريفات بالمطار إلى جوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

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— واس (@spagov) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

وظهر الحريري في مطار الرياض بعد ساعات من دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى توضيح الأسباب التي تحول دون مغادرة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المملكة والعودة إلى لبنان.

وأعادت استقالة الحريري المفاجئة لبنان إلى صدارة صراع على النفوذ بين السعودية وإيران وهو تنافس أجج الصراعات في سوريا والعراق واليمن والبحرين. وقال عون في بيان “إن لبنان لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية”.

وأضاف عون أن كل ما صدر أو يمكن أن يصدر عن الحريري “لا يعكس الحقيقة” بسبب غموض وضعه منذ أعلن الاستقالة في بث تلفزيوني من السعودية.

وقال مسؤولان كبيران بالحكومة اللبنانية وسياسي كبير مقرب من الحريري ومصدر رابع إن السلطات اللبنانية تعتقد أن الرياض تحتجز الحريري.

وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاوف مماثلة وقال في اتصال هاتفي مع عون السبت “يجب أن يتمتع الزعماء اللبنانيون بحرية التنقل”.

وقال بيان لقصر الإليزيه إن ماكرون الذي قام بزيارة لم تكن مقررة سلفاً للرياض الأسبوع الماضي سيستقبل وزير خارجية لبنان في باريس يوم الثلاثاء. وتقول الرياض إنه لا قيود على تحركات الحريري وإنه قرر الاستقالة لأن حزب الله اللبناني حليف إيران يتحكم في حكومته الائتلافية.

ولم يدل الحريري بأي تصريحات علنية منذ الاستقالة الأسبوع الماضي عندما قال إنه يخشى من تعرضه للاغتيال واتهم إيران وحزب الله ببث الفتن في العالم العربي. كما لم يشر الحريري إلى موعد عودته إلى بيروت.

وقالت مصادر مقربة من الحريري إن السعودية رأت أن عليه، وهو حليفها منذ زمن بعيد، الرحيل بسبب عدم قدرته على مواجهة حزب الله.

تأتي استقالة الحريري في خضم عملية تطهير في الرياض تتعلق بمكافحة الفساد احتجزت السلطات في سياقها عشرات الأمراء ورجال الأعمال.

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