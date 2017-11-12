الحريري اختار دولة أخرى لإجراء مقابلة الليلة والسعودية رفضت.. إعلامي أرادت الرياض أن يجري معه اللقاء قبل اختيار يعقوبيان on November 12, 2017

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أن الأخير كان قد طلب من السعودية أن يجري اللقاء، الذي سيُبث الساعة الـ9 والنصف بتوقيت السعودية، في فرنسا، لكن الرياض رفضت ذلك، مشيراً أن السعودية طلبت إجراء المقابلة عبر شاشة العربية، وأن يجريها تركي الدخيل، لكن قرروا في النهاية إجراءها مع الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، لتجنب حرج إجراء المقابلة مع قناة سعودية، بحسب ما ذكرته صحيفة “العربي الجديد”.

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