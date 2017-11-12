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“الاتحاد” غارقة بالمشكلات و”الإمارات” تعاني و”القطرية” تصرفت بذكاء.. عاصفة تلوح في أفق أكبر شركات الطيران بالشرق الأوسط

on November 12, 2017 0 Comment

كتبت 3 شركات طيران في الشرق الأوسط قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين. فعلى مدار أعوام، بدا أنه لا يوجد ما يوقف الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران. إلا أن الرياح المعاكسة بدأت وبشدة.

تقرير نشره موقع بي بي سي تحدث عن الشركات الثلاث والمشكلات التي واجهتها وتواجهها.

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