أصالة تصفُ نوال الكويتية بـ”المثقفة الراقية” وأحلام بـ”المندفعة”.. في صف من تقف الفنانة السورية؟ on November 12, 2017

وصفت الفنانة السورية زميلتها نوال الكويتية بالراقية والمثقفة، عبر تدوينة على صفحتها الرسمية على إنستغرام، وهي تبارك لها اختيارها للجنة تحكيم “ذا فويس” بدل أحلام.

وتراجعت أصالة عن تدوينتها بحذفها، بحسب موقع مجلة “لها”، وكانت قد كتبت فيها “صباح الخير.. صباح الرقيّ والثقافة والموهبة وخفّة الظلّ.. قليلة هي إطلالاتها، ولكنّها تقول المفيد والمهمّ واللطيف.. نوال الّتي أبهرتني بمنطقها وحكمتها وخفّة ظلّها حين استضفتها بليالي صولا، سنراها قريباً ونستمتع معها، على شاشة العرب mbc”.

وفور انتشار خبر استبعاد أحلام من إم بي سي بسبب رفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر”، نشرت أصالة عبر صفحاتها على الشبكات الاجتماعية صورة أحلام وكتبت في تعليق عليها “إن الأمر إيجابي إذ سيسمح لها بأخذ نفس من أجل خطوة جديدة”.

ووصفت أصالة زميلتها أحلام، في ذات التدوينة بـ”المندفعة الطموحة الذكيّة”.

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