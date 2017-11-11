12 نصيحة تجعلك الموظف المثالي الذي لا يستغني عنه مديره on November 11, 2017

كثيراً ما نرى في بيئة العمل موظفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهم، ويكونون بمثابة اليد اليمنى لمدرائهم في العمل بل وتتأثر إنتاجية الشركة سلباً بعدم وجودهم.

وأنت لكي يعتمد عليك مديرك بصورة كبيرة، ولا يتمكن من الاستغناء عنك عليك أن تكون جزءاً أساسياً من نجاح الشركة.

سنستعرض في هذا التقرير بعد الخطوات التي تمكنك من الوصول لذلك.

1.قم بالأعمال المهمة، وليس الأعمال السهلة

لا تكتف بالقيام بالمهام العادية التي ينشغل بها الموظفون، ولكن ابحث في الأمور المهمة والحاسمة في نجاح الشركة، وحاول أن تكون الشخص الوحيد الذي يتقنها.

2.ابذل مجهوداً إضافياً

عليك أن تكون من القلة الذين يبادرون دائماً بابتكار أفكار إبداعية، وتحمل مسؤوليات جديدة غير مطلوبة منهم، وبذلك سيكون من الصعب الاستغناء عنك.

3.اعمل على نجاح مديرك

ولتقوم بهذه الخطوة عليك أن تحدد ما يحتاجه مديرك منك، وأن تحاول استيعاب الأهداف والأرقام والمشاريع والمتطلبات التي هي من مسؤولية مديرك عندها ستتمكن من تحديد الأعمال التي ستساعده في إنجاز أعماله وستساهم في زيادة دخل الشركة.

4.لا تكن سلبياً

حاول أن تقوم بالتأثير في بيئة العمل على نحو إيجابي وأن تبدو عليك علامات البشاشة والرضا.

حاول ألا تشير بشكل مستمر للمشاكل التي تظهر، بل قم بالتفكير في حل بعض المشاكل من تلقاء نفسك، مثلاً إذا تأخر مكتب الشحن في إنجاز أعماله عن الوقت المطلوب لا تذهب لمديرك وتلق اللوم بل توجه لمكتب الشحن مباشرة، وناقش معهم ما يمكن فعله.

بمعنى آخر حاول أن تدخل لمديرك وأنت معك المشكلة وحلها.

5.لا تخف عن مديرك أي شيء

المفاجآت ممنوعة في بيئة العمل، فإذا غضب منك أحد زبائنك على سبيل المثال وأحسست أنه سيقوم بتصعيد الأمر لمديرك، عليك في هذه الحالة جعل مديرك على علم بالأمر حتى يتمكن من معالجته.

6.لا تتوقع من مديرك أن يعلمك كل شيء

حاول أن تجد زميلاً لك يساعدك في الأعمال التي لا تفهمها، وخصص وقت الاجتماع بمديرك للبحث في قضايا تهم العمل الذي يتطلب تعاوناً مشتركاً، وابحث معه المسائل التي تود أن تطلع عليها بشكل أكبر.

7.التزم بعملك

إن الالتزام بإنجاز مهامك ضمن أعلى المواصفات التي تميزك عن غيرك من الموظفين.

من الأفضل بكثير أن يتم العمل قبل حلول موعده حتى يستعد مديرك لأي مفاجآت من الوارد أن تظهر أو ربما يكون عملك هذا مترتباً عليه بعض الأعمال الأخرى ولذلك فإن سرعة تنفيذه ستعطي عنك انطباعاً جيداً.

8.اعترف بأخطائك

سيفيدك هذا برسم صورة جيدة لك وسيدل على مرونتك وقابليتك لتصحيح الخطأ وتفهمك لأسبابه.

9.احترم مواعيدك

إن دقة مواعيد العمل تظهر هيبة المؤسسة واحترامها وتزيد من قوة سمعتها ولذلك فإن كونك إنساناً ملتزماً سيجعلك تكسب رضى مديرك بكل بساطة.

الحضور إلى مكان العمل قبل الموعد المحدد بشكل دائم، سيضمن عدم تأخرك في حال حدوث طارئ بسيط، كما أنه يرسمك بصورة الملتزم والمتحمس لعملك.

10.أبق منظماً

يمكنك النظام من إنجاز أعمالك بقدرٍ أقل من الجهد والوقت وبصورة أفضل.

حافظ على تنظيم كل الأوراق والملفات الخاصة بالعمل، بطريقة تجعلك جاهزاً في حال طلب منك أي معلومة أو ملف.

عليك أيضاً الاهتمام ببريدك الإلكتروني الخاص بالعمل، و ذلك من خلال تصفحه باستمرار وترتيب البريد الوارد و الصادر بطريقة منظمة حسب الأهمية.

11.اختلف بالرأي باحترام

من الممكن للموظف الناجح أن يختلف مع مديره طالما كان النقاش مبنياً على الاحترام والمهنية.

وفي الواقع فإن المدير يمكن أن يزداد احترامه لك لإبدائك لرأيك فأنت بالتالي لن تظهر أمامه وكأنك الموظف الذي يتقبل أي فكرة من حوله من دون تفكير.

12.لا تشتكِ منه إلى زملائك بالعمل

قد ينعكس الانتقاد أو السخرية سلباً عليك لذلك عليك أن لا تتصرف مثل الطفل المتمرد من خلال التهديد أو الشكوى للآخرين.

كن واقعياً وتحدث مع رئيسك في العمل، واعلم أنك لا تملك القدرة على تغييره بالتالي عليك التأقلم وإياه.

لا تقف في وجه رئيسك لتجعل من نفسك بطلاً أمام الموظفين.

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