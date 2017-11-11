يوم العزاب.. أكبر مهرجان للتسوق في العالم يحقق مبيعات بـ25 مليار دولار خلال 24 ساعة on November 11, 2017

قالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا، السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إن مبيعاتها في مهرجان التخفيضات السنوي فيما يعرف بيوم العزاب بلغت 25.4 مليار دولار بما يحطّم رقماً قياسياً حققته العام الماضي ويمنح الحدث لقب أكبر مهرجان للتسوق في العالم.

وبعد أن كان يوماً يحتفل فيه أصحاب القلوب الوحيدة في الصين، أصبح يوم العزاب أكبر مهرجان للتسوق في العالم على مدى 24 ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معاً، وأصبح مؤشراً لتوجهات المستهلكين في الصين.

وحتى انتهاء موعد التخفيضات منتصف ليلة اليوم السبت بالتوقيت المحلي سجل عداد المبيعات الذي يسجل أرقام شركة علي بابا أولاً بأول مبلغ 168.3 مليار يوان في ارتفاع نسبته 39% عن العام الماضي.

وسبق العد التنازلي لبدء مهرجان التسوق حفل اكتظ بالنجوم في شنغهاي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقالت الشركة العملاقة إن مبيعاتها تخطّت مليار دولار في أول دقيقتين وتضاعفت إلى 10 مليارات دولار فيما يزيد قليلاً عن الساعة من انطلاق المهرجان.

ويقدر أنه سيجري تسليم نحو 1.5 مليار طرد خلال الأيام الستة المقبلة.

وشارك في الحفل الذي استضافه جاك ما المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة علي بابا الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان، والمغني فاريل وليامز، وموسيقيون وممثلون صينيون من بينهم تشانغ تسي يي وفان بينغ بينغ.

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