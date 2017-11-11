هل أنت شخص جذاب؟.. إن كنت تتمتع بهذه الصفات فأنت تمتلك “كاريزما” on November 11, 2017

عادة ما يضع أصحاب الكاريزما حدوداً في تعاملاتهم في العمل أو في حياتهم الخاصة. ولكن، يبقى تحديد الأسباب التي تجعل هؤلاء الأشخاص جذابين صعباً للغاية.

وبحسب مجلة NewsWeek الأميركية، حدد الباحثون ستة أسئلة في محاولة للوقوف على الأسباب التي تجعل من شخص على غرار جورج كلوني، محبوباً للغاية.

غالباً ما ترتبط الكاريزما بالقيادة. في الواقع، حاول مجموعة من الباحثين تعريف الكاريزما في أحد الأبحاث المنشورة في “مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي” خارج إطار القيادة.

وتوصل الباحثون إلى أن الكاريزما ترتبط في الأساس بتوجيه الآخرين وجعلهم يشعرون بأنه مرحب بهم. ووفقاً لما نشره موقع Business Insider، يستطيع الشخص تحديد مقدار الكاريزما التي يتمتع بها من خلال الإجابة على الأسئلة الستة التالية.

كم علامة تعطيها لنفسك من أصل خمس على هذه السمات: جذب الانتباه في المكان الذي تتواجد فيه، التأثير على الآخرين بسهولة، قيادة مجموعة من الأشخاص، شعور الآخرين بالراحة عند وجودك، التبسم، التآلف مع الآخرين.

بعد ذلك قم بجمع الأرقام وقسمة الناتج على ستة. ففي حال كان المجموع أكبر من 3.7، فهنيئاً لك، أنت شخص تتمتّع بالكاريزما.

وفي سياق متصل، أكد Business Insider أن تحديد تلك السمات تمّ وفقاً لعدة دراسات أجريت على حوالي 1000 شخص.

وقد قام المشاركون في التجربة بتصنيف أنفسهم بناء على مجموعة مختلفة من الصفات التي تدل على أنهم يتمتعون بكاريزما. في الحقيقة، انحصرت الصفة المميزة للشخص صاحب الكاريزما داخل إطارين. يتمثل الإطار الأول في مدى تأثيره على الآخرين. أما الإطار الثاني، فيخص إلى أي مدى يبدو هذا الشخص محبوباً ومريحاً.

بطبيعة الحال، يمكن التشكيك في نتائج التجربة، بسبب أن الكثيرين لن يعترفوا بسهولة أنهم لا يضحكون أو لا يستطيعون التعامل مع الآخرين بطريقة جيدة.

في المقابل، أوضح Business Insider أن واحدة من النتائج المثيرة في التجربة تتمثل في رضى المشاركين عن أنفسهم عندما خلُصت النتائج إلى مدى تقبل الآخرين لهم.

بينما يظل الكثير من الغموض يشوب حول العامل الأساسي لتلك الكاريزما، أظهرت دراسة نشرت العام 2015 أن الأشخاص سريعي البديهة يتمتعون بكاريزما عالية.

وأكد العاملون على الدراسة أنه غالباً ما ترتبط سرعة البديهة بالذكاء العام للشخص. وفي السياق ذاته، أشارت النتائج كذلك إلى أهمية الذكاء الاجتماعي. وقد فسرت الدراسة ذلك بأن سرعة البديهة تمكن الشخص من التفكير في الموقف بسرعة كبيرة، ومن ثم وضع خطة مقبولة اجتماعياً وفقاً للحدث.

ومع ذلك، ما زال هناك أمل في أن يمتلك الشخص كاريزما، حتى لو لم يكن سريع البديهة. ففي العام 2011، استطاع الباحثون تدريب بعض المديرين على كيفية أن يكون الشخص صاحب كاريزما من خلال إتباع أساليب معينة على غرار استخدام تعابير الوجه، وبعض الإشارات.

كيف يمكنك أن تكون صاحب شخصية مؤثرة؟

1- عليك أن تستمع أكثر مما تتكلم

2- عليك أن تسلط الضوء على الآخرين

3- أعطِ قبل أن تأخذ، بل ولا تتوقع أنك ستأخذ أبداً

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