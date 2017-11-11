هجوم على شركة بريطانية لإظهارها عائلة مسلمة تحتفل برأس السنة.. فيديو للإعلان الذي أغضب مشاهدين on November 11, 2017

تلقّى إعلان عيد الميلاد الذي أعدّته سلسلة متاجر تيسكو البريطانية للتجزئة وابلاً من الانتقادات، بعد أيام فقط من عرضه، وذلك بسبب إظهاره أسرة مُسلمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة إندبندت البريطانية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ظهر في الإعلان الذي مدّته دقيقة واحدة، عائلات تُحضِّر وجبات عشاء عيد الميلاد المجيد، وتطهو وجبة الديك الرومي بالعديد من الطرق.

وبينما تلتقي العائلات ويُحيّي أفرادها بعضهم بعضاً، يُظهر أحد المقاطع أسرةً مُسلمة تُمسك بهدايا عيد الميلاد وتستعد للاحتفال بالعطلة.

لكن بعض المشاهدين لم يأخذوا رسالة المتاجر على نحو ودود للغاية، فقال مستخدمٌ يزعم أنه مسيحيٌ متديّن إن ذلك “مسيء جداً”. وقال آخر في تغريدة عبر موقع تويتر: “تيسكو، لماذا تُظهرون عائلة مسلمة تحتفل بعيد الميلاد في إعلانكم. هذا خطأ، وجميعنا يعلم أنهم لا يفعلون ذلك!!”.

أما سلسلة المتاجر من جانبها فقد ردّت بأنه ينبغي على الجميع التمتّع بالاحتفالات، وقال مُتحدّث رسمي باسمها: “الجميع مُرحّب بهم في تيسكو في عيد الميلاد، ونحن فخورون بالاحتفاء بزبائننا الذين يأتون معاً في موسم الاحتفال بطرق عديدة”.

وكجزءٍ من سلسلة المقاطع القصيرة المقرر إذاعتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قالت تيسكو إنها تهدف إلى الترويج للتنوّع. وأشارت إلى أن حملتها لعيد الميلاد المجيد “سوف تحتفي بالطرق العديدة التي تجمعنا في عيد الميلاد، وكيف أن الطعام يعد جزءاً من جوهر ذلك”.

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