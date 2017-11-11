مصارعة أصابع القدم.. تقام منذ 40 عاماً ويسعى أصحابها لجعلها رياضة أولمبية on November 11, 2017

يبلغ حب وشغف العديد من الناس بلعبة المصارعة درجة كبيرة، فهم يرتبطون بأبطالها حد الهوس، وأحياناً يحرصون على اقتناء كل ما يحمل صورهم.

لكن الكثيرين لم يسمعوا من قبل عن مصارعة أصابع القدم العالمية، وهو الحدث الذي يقام منذ أكثر من 40 عاماً في في بلدة ويتون في ديربيشاير بالعاصمة البريطانية لندن، ولكن في الـ 30 عاماً الأخيرة تم اعتباره كحدث دولي يتم تنظيمه سنوياً.

ومما يؤسف له أن هذه الرياضة لم توصف حتى الآن أنها رياضة أولمبية نظراً لأن اللجنة الأولمبية لم تقرر ما إذا كانت رياضة شتوية أو صيفية.

كيف تتم المنافسة؟

قبل بداية المباراة يتم خلع الأحذية والجوارب ويخضع اللاعب لاختبار نظافة، فإذا مر الأمر بنجاح يجلس المشارك بالمنافسة بها على فخده ويستخدم ذراعيه كي يسند على الأرض ويمد قدمه أمام منافسه.

يُشابك المتسابقون أصابع أقدامهم الكبيرة بين لوحتين صغيرتين ويحاول المشارك أن يقوم بثني أصابع خصمه وثني قدمه وإجبار منافسه على لمس اللوحة القريبة منه كي يفوز بنقطة.

ويمكن للرجال والنساء ممارسة هذه الرياضة، لكن المنافسات محصورة بين أبناء الجنس الواحد، أي دورة للرجال وأخرى للنساء.

مصارعة أصابع القدم 2017

في مصارعة أصابع القدم هذا العام، فاز آلان ناش الملقب بـ Nasty، وهو بذلك يحصل على اللقب للمرة الـ 14 على التوالي. وقد كان أول لقب يفوز به في عام 1994.

ووفقاً لبطل العالم فإن الوضعية المناسبة هي مفتاح الفوز، إذ يجب عليك أن ترتكز على الأرض، وتضع كلتا يديك على الأرض أيضاً، وترفع ساقيك اللتين لا تصارع بهما في الهواء.

جدير بالذكر أن ناش قد عانى من الكثير من الكدمات والكسور في أصابع قدميه خلال حياته المهنيّة لكنه تغلب على كل هذه المعوقات بسبب إصراره وعزيمته على الفوز باللقب.

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