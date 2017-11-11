مرحاض ذهبي مُغطى بالجلد للبيع مقابل 100 ألف دولار.. وصاحبته: كان تصميمه صعباً للغاية on November 11, 2017

عرض موقع تراديسي للتجارة الإلكترونية هذا الأسبوع مرحاضاً ذهبياً مُغطى بجلد تصنع منه حقائب لويس فيتون باهظة الثمن مقابل 100 ألف دولار. ويعمل المرحاض “بشكل كامل” وقامت بتصميمه الفنانة الأميركية إلما جور.

ليس هذا مرحاضاً عادياً بل هو قطعة فنية قد لا يكون لها مثيل في العالم.

#فيديو || “مرحاض» ذهبي بسعر منزل pic.twitter.com/ksAWzrWH71

— جريدة 25 فبراير (@25FebNews) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وقد استخدمت 24 حقيبة مختلفة لصناعة المرحاض.. وكلها باهظة الثمن.. لذا فأجزاء المرحاض مكونة من تلك الحقائب.

وأوضحت جور أن تصميم وصناعة هذا المرحاض لم يكن بالأمر اليسير، مشيرة إلى أنه “يعمل بشكل كامل”.

مرحاض ذهبي مغطى بجلد 24 حقيبة يدٍ فاخرة من طراز “لويس فيتون”، للبيع بثمن منزل كامل فقط! كم تتوقعون أن يبلغ سعره؟https://t.co/PAUqounTwC pic.twitter.com/E2cyRG4ee8

— مجلة سيدتي (@sayidatynet) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضافت “أعتقد أن صناعة العمل الفني برمته شكّلت تحدياً.. كان الأمر صعباً للغاية.. كنت أواجه تحديات مختلفة في تجميع قصاصات الجلد، كما أن التصميم بأكمله كان يتغير باستمرار، وإذا نظرت داخل المرحاض ستجد أن لويس فيتون صنعت مكوناته الداخلية والتي استخدم فيها الذهب”.

واشتهرت إلما جور التي تعيش في مدينة لوس أنجلوس برسم صورة الرئيس دونالد ترامب عارياً خلال فترة ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

#سنا | عرض مرحاض ذهبي مغطى بجلد 24 حقيبة يد فاخرة من طراز لويس فيتون صنعه الفنان إلما غور pic.twitter.com/uzpfYmTYaK

— سـنا نـيـوز (@snaanews) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

يُذكر أن تراديسي سوق على الإنترنت يستطيع الناس من خلاله إعادة بيع ملابسهم ومتعلقاتهم الأخرى، بما في ذلك حقائب اليد باهظة الثمن.

وافتتح تراديسي أول متجر فعلي له هذا الأسبوع في منطقة سانتا مونيكا الشاطئية في لوس أنجلوس.

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