ماكرون يطلب من محمد بن سلمان مساعدة مالية لدعم قوات عسكرية في إفريقيا on November 11, 2017

أعلن قصر الإليزيه الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في الرياض الخميس الفائت، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت الرئاسة الفرنسية: “هناك استعداد من جانب السلطات السعودية لدعم قوة الدول الخمس في الساحل في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في 14 كانون الأول/ديسمبر”.

وتشير التقديرات إلى أن القوة ما زالت بحاجة لتمويل قدره 100 مليون دولار.

ودعمت فرنسا المبادرة التي أطلقتها الدول الخمس في الساحل الإفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد والنيجر) لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وسيؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس خلال اجتماع سيعقد في بروكسل في 14 كانون الأول/ديسمبر وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في أيلول/سبتمبر المساهمة بمبلغ 50 مليون يورو لدعم هذه القوة العسكرية المشتركة التي قامت الأسبوع الماضي بأول عملية لها.

وفي البدء قدّرت الموازنة التشغيلية لهذه القوة بـ423 مليون يورو، لكن هذا المبلغ يمكن خفضه إلى 240 مليون يورو.

ووعدت الدول الخمس الأعضاء في القوة بأن تساهم كل منها بمبلغ 10 ملايين يورو، بينما وعدت فرنسا بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين يورو. أما الولايات المتحدة فوعدت بالمساهمة بمبلغ 60 مليون دولار (51,5 مليون يورو).

وكان ماكرون أجرى زيارة خاطفة إلى السعودية مساء الخميس التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وزيارة السعودية لم تكن مدرجة على جدول أعمال ماكرون بل تقررت في نفس اليوم أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

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