لا تستيقظي قبل وقتك بساعة لتصفيف شعرك.. حيل بسيطة لتحصلي على مظهر مميز كل يوم on November 11, 2017

تحلم كل امرأة بالشعر الطويل، وتراه رمزاً للأنوثة والجمال. ولتحقيق هذا الحلم، نصح موقع Puretrend بتناول الأطعمة التي تساعد على نمو الشعر بسرعة، على رأسها المكسرات، خاصة اللوز والجوز، وذلك لاحتوائهما على البيوتين، الذي يعد مفتاح جمال الشعر.

وبفضل محتوى الحديد العالي بها، تعمل السبانخ على تعزيز عملية نمو الشعر، كما أنها غنية بفيتامين A وفيتامين B6 وحمض الفوليك، الذي يحفز عملية تجدد الخلايا.

وللحصول على تسريحة شعر جميلة عند الاستيقاظ، أفصح أحد المتخصصين لصحيفة Le Figaro عن بعض الحيل التي يمكن تطبيقها قبل الخلود إلى النوم.

من التي لم يسبق لها الاستيقاظ قبل ساعة من الموعد المحدد كي تغسل شعرها وتحصل على تسريحة شعر جميلة؟ بالنسبة للنساء اللاتي تؤرقهن هذه الفكرة فليهدئن من روعهن، لأن هناك حيلاً ستجعلهن يستيقظن من نومهن مع تسريحة شعر جميلة كممثلات السينما.

في إجابته عن هذا السؤال، قدم لنا ستيفان، المتخصص في تصفيف الشعر في معهد ليونور جريل، أربع حيل يسهل تطبيقها قبل الذهاب إلى النوم. وتتضمن هذه الحيل الأربع تصفيفات شعر تهم النساء ذوات الشعر متوسط الطول والطويل.

بالنسبة للشعر الطويل يجب أن نقوم بتصفيفه في الليل، لأنه يتطلب وقتاً أطول مقارنة بالشعر القصير، الذي ينبغي تصفيفه في الصباح. كما قدم مصفف الشعر بعض القواعد الذهبية، فقال “لا يجب أن نقوم بتمشيط الشعر نهاراً وإنما ليلاً، إذ من المستحسن استعمال مشط ناعم لتخليصه من المواد الكيميائية والغبار. وإذا كنا نمتلك شعراً مجعداً فلا يمكن أن نسرحه إلا قبل استعمال الشامبو”.

شعر أملس ولامع

بالنسبة لخبير ليونور جريل، لا يتطلب الحصول على شعر لامع وأملس دون عقد في الصباح الباكر حلاً سحرياً، “ففي الليل وقبل غسل الشعر بالشامبو، نقوم بتمشيط الشعر، مستعملين زيتاً مغذياً لتحضيره قبل غسله”. بعد ذلك، ينصح المصفف بتطبيق منتج للحماية من الحرارة ورذاذ مكثف لفك الشعر وإعطائه حجماً، ثم نقوم بتجفيفه بعد إمالة الرأس إلى الأسفل.

وأضاف الخبير، عندما نتحصل على شعر جاف تماماً نقوم بتطبيق ما نسميه بالطريقة المكسيكية. كل ما يتطلبه الأمر هو إمالة الشعر من الجزء الأمامي من الرأس -من أعلى الأذن- على جانب واحد من الجمجمة، ثم نقوم بتمليسه. بعد ذلك، نقوم بلف بقية الشعر حول الرأس.

يقول ستيف: سنحصل على غطاء من الشعر الأملس الذي ينبغي تثبيته باستعمال ملاقيط الشعر المسطحة. بعد ذلك، يجب وضع باندانا على الرأس لتجنب فرك الشعر على الوسادة.

هذه التقنية مناسبة للشعر الناعم والمتموج. وعندما تستيقظين، ستجدين شعرك براقاً وانسيابياً كما لو كنت قد غسلتِه للتو بالشامبو وقمتِ بتمليسه. وفي حال بقيت أطراف الشعر خشنة، فيوصي مصفف الشعر بتطبيق مصل لترطيب هذا الجزء من الشعر، دون الحاجة إلى إعادة تمليسه أو استعمال الزيوت.

شعر متموج

ليست عملية الحصول على خصلات شعر مموجة عند الاستيقاظ من النوم بالأمر الصعب. فأول شيء يجب القيام به هو عدم تمشيط الشعر بعد غسله بالشامبو، ثم تجفيفه مع تركه رطباً بعض الشيء. وبعد ذلك، نقوم بلف الخصلات، وفقاً للموجة المطلوبة، “فكلما كثرت لفات الشعر، زادت تموجاً”.

في مرحلة متقدمة، يوصى بترطيب الشعر عن طريق استخدام البعض من الكريم المغذي. بعد ذلك، نقوم بتثبيت أطراف خصلات الشعر المموجة فوق الجزء العلوي من الرأس (كي لا تزعجنا أثناء النوم) باستعمال مشابك السلطعون التي لن تترك علامات على أطراف الشعر.

عند الصباح، وبعد إزالة المشابك عن الشعر ينبغي فرد خصلات الشعر المموجة، وتطبيق مصل مرطب على كامل الشعر، حتى نحافظ على تموّج خصلاته. وفي النهاية، لا يبقى سوى فرد الخصلات عبر تمرير اليدين داخل الشعر لإرخاء التموجات.

شعر مجعّد

للحصول على شعر مجعد يجب أن نقوم بتجفيف الشعر، مع الحرص على تركه رطباً قليلاً. ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى عدد قليل من الخصلات وضفرها. عند هذه النقطة، يوصي الخبير ستيفان “بربط الضفائر بشريط لتجنب علامات الأربطة المطاطية”، وعندما تستيقظين، كل ما عليك القيام به هو فكها وتمرير يديك داخل الشعر لفرده.

شعر دون تجاعيد

بالنسبة للنساء اللاتي ورثن شعراً مجعداً طبيعياً، وسئمن من رؤيته متدلياً منذ الساعات الأولى من الصباح، فإنهن يستطعن تجنب التجعّد الناجم عن انزلاق وفرك الشعر على الوسادة، بلف الشعر داخل وشاح من الحرير، “ومن الحرير فقط، لأن هذه المادة لا تكسر حلقات الشعر التي تعطيه شكله المجعد”، وذلك حسب مصفف الشعر ستيفان.

وهكذا، تبقى الحلقات مثبتة في مكانها دون أن يتغير شكلها. أما في الصباح، إذا كانت تجاعيد الشعر جافة قليلاً، فيمكنك إعادة ترطيبها باستعمال مصل ترطيب منشط أو حليب الشعر، ثم إعادة تشكيل الخصلات عن طريق لفها حول أصابعك.

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