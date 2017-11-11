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لأول مرة منذ 20 عاماً.. المغرب يحجز مقعده في نهائي كأس العالم بعد تغلبه على كوت ديفوار.. شاهد الأهداف on November 11, 2017

تأهل المغرب لكأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا بعد تغلبه على كوت ديفوار بهدفين دون رد. مبروك لمنتخب المغرب الشقيق الوصول لكأس العالم روسيا٢٠١٨ أمتع منتخب عربي . — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧ مليوووووووون مبروووووك تأهل منتخب #المغرب إلى مونديال #روسيا للمرة الخامسة في تاريخه. أنتم أبطال يا أسود الأطلس. pic.twitter.com/sxlvzEjedF — مأرب الورد (@mareb_alward) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧ التعليقات Share this on WhatsApp

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