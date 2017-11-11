كأس العالم بنكهة عربية.. لأول مرة في التاريخ 4 دول بلغة الضاد تذهب مرة واحدة لنهائيات كأس العالم on November 11, 2017

لأول مرة في التاريخ، نجحت 4 منتخبات عربية في التواجد ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر التأهل لفعاليات النسخة المقبلة التي ستقام في روسيا 2018.

وتمكنت منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب من التأهل للمونديال الروسي، بعد حصول الأخيرتين في وقت سابق اليوم على بطاقتي مجموعتيها في التصفيات الإفريقية.

ولم تشهد بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 تواجد 4 منتخبات عربية، حيث كان أقصى عدد للعرب في المونديال ثلاثة، وكان ذلك في نسختي 1986 و1998.

ويعد أول ظهور عربي في بطولات كأس العالم نسخة ،1934 متمثلاً في مصر فقط، وغاب بعدها العرب عن التواجد حتى نسخة 1970، حيث ظهر المغرب في الصورة ليكون الممثل العربي الوحيد.

وفي نسخة 1978 تواجدت تونس، وفي مونديال 1982 تواجد منتخبا الجزائر والكويت، أما في بطولة 1986 فقد تواجدت منتخبات العراق والجزائر والمغرب.

وفي مونديال 1990 تأهل منتخبا الإمارات ومصر، وفي مونديال 1994 تواجدت السعودية والمغرب، وفي مونديال 1998 تواجدت المغرب والسعودية وتونس.

أما في نسختي 2002 و2006 فتواجد منتخبا السعودية وتونس، بينما كان المنتخب الجزائري هو الممثل العربي الوحيد في بطولتي 2010 و2014.

مبروك لمنتخب المغرب الشقيق الوصول لكأس العالم روسيا٢٠١٨ أمتع منتخب عربي .

— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

مبروك #تونس ❤️

أهلا بالمنتخبات العربية الأربعة #السعودية #مصر #المغرب #تونس

رباعي عربي في المونديال للمرة الأولى تاريخياً

— محمد سعدون الكواري (@Ms3don) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

كأس العالم بنكهة عربية “مصر – السعودية – المغرب – تونس” مبروك علينا جميعًا..

— Mohamed Salah (@22mosalah) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

هنيئا لكل جماهير #المغرب الحبيب تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم، للمرة الخامسةوبعد غياب دام20عاما،بعد فوز مستحق على ساحل العاج في قلب أبيدجان بهدفين لصفر.

فرحة طال انتظارها والأمل في تحقيق إنجاز مشرف في المونديال والأمنيات نفسها للأشقاء في #تونس و #مصر و #السعودية

— عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

لست مهتما بالرياضة وملفاتها، لكنني أبارك للأهل في المغرب وتونس تأهل فريقيهما لكأس العالم، كما باركت للسعوديين والمصريين من قبل.

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

ألف مبروك للأشقاء والأصدقاء في المغرب تأهلهم لكأس العالم .

— نواف التمياط (@altemyat) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

⚽️ لأول مرة في التاريخ.. ستتواجد أربعة منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم.

– السعودية

– مصر

– تونس

– المغرب #مونديال_روسيا pic.twitter.com/NneQ3kvuvd

— جريدة الرياض (@AlRiyadh) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

منتخب المغرب تأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 1998. تأهل عن المجموعة الثالثة، وهو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي لم يدخل مرماه أي أهداف.

هنا تقرير المباراة كوت ديفوار 0⃣ -2⃣ المغرب https://t.co/G6ssPc9FBA pic.twitter.com/jBwVYNvSPx

— FIFA.com AR live (@fifaworldcup_ar) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

الف الف مبروك لتونس والمغرب .. هنيمك من المغرب يا روسيا#مصر_السعودية_المغرب_تونس pic.twitter.com/UnEXhf3nwI

— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

فرحة الجاليتين المغربية والتونسية الآن في كورنيش #الدوحة #قطر

مبروك #المغرب #تونس التأهل ل #مونديال2018 pic.twitter.com/cdre6YKTDS

— سلمى الجمل (@AljamalSalma) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

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