في المدينة المحرمة.. ترامب يمتدح مصر والرئيس الصيني يغار ويُبدي التحفظ on November 11, 2017

أحرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصين شي جين بينغ، أثناء زيارتها إلى المدينة المحرمة في بكين، حيث تطرق الحديث إلى المقارنة بين حضارتي مصر القديمة والصين.

وخلال الجولة التي اصطحب فيها الرئيسان زوجتيهما، قال ترامب: “سمعت أن التاريخ الصيني يعود إلى 5 آلاف عام”. ليرد عليه جين بينغ قائلاً: “نعم لدينا 3 آلاف عام من التاريخ المكتوب باللغة الصينية”.

لكن ترامب عاد ليقول: “أعتقد أن الحضارة المصرية هي الأقدم بعمر 8 آلاف سنة”. وأجاب الرئيس الصيني: “نعم هي أقدم قليلاً، لكن الحضارة الصينية هي الوحيدة المتواصلة كل هذه السنوات، فنحن نطلق على أنفسنا أحفاد التنين”.

#ترامب للرئيس الصيني: حضارة #مصر أقدم من حضارتكم.. بماذا رد عليه؟ pic.twitter.com/3f7XeEqssv

— شبكة رصد (@RassdNewsN) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي حين نشرت وسائل إعلام عربية الخبر تحت عنوان “ترامب يحرج الرئيس الصيني بمعلومة عن مصر”، فقد عرضت المصادر الصينية القصة على أنها تظهر الرئيس الصيني جين بينغ وهو “يلقن ترامب درساً في التاريخ”.

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