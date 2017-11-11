عون يطالب السعودية بكشف أسباب عدم عودة الحريري إلى لبنان: لا نقبل أن يكون بوضع مناقض للاتفاقيات الدولية on November 11, 2017

طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون، السعودية بتوضيح الأسباب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن قبل أسبوع عن استقالته من الرياض.

وقال عون، السبت 11 نوفمبر/تشرين الأول 2017 إن “لبنان لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية”

وكان عون طالب أمس الجمعة، القائم بأعمال السفارة السعودية بلبنان وليد البخاري بعودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إلى البلاد.

وبحسب بيان من الرئاسة اللبنانية، فقد قال عون خلال لقائه البخاري، على هامش لقائه سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في بيروت اليوم إنه من غير المقبول الظروف التي حصلت فيها استقالة الحريري السبت الماضي ونطالب بعودته.

وذكر مسؤولون لبنانيون كبار وسياسي مقرب من الحريري، أن السلطات اللبنانية تعتقد أن الحريري محتجز في السعودية التي أعلن منها استقالته الأسبوع الماضي.

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