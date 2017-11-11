صوَّروها وهم ينزعون حجابها عنوةً.. مدرسة أميركية تعاقب معلمةً بعد انتشار فيديو مهين لطالبة مسلمة.. شاهد on November 11, 2017

أوقفت مدرسة أميركية إحدى المدرِّسات عن العمل بعد أن نُشِرَ مقطع فيديو على حسابٍ لها على الشبكات الاجتماعية تظهر فيه طالبةٌ مُحجَّبةٌ يُنزع عنها حجابُها.

نُشر المقطع الذي تظهر فيه الفتاة وهي تغطي وجهها فيما يُنزع عنها حجابها على حساب المعلمة على موقع سناب شات، مصحوباً بتعليقٍ نصُّه: “شعرٌ جميل”. وبعدها نُشِرَ مقطعٌ آخر كُتِبَ معه: “يا للضحك! كل هذا الشعر مُغطَّى!!!”.

وتقول صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المقطع سُجِّلَ في مدرسة أكاديمية نيو فيجن تشارتر في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وفقاً للتقرير الذي أعدته شبكة WSMV التليفزيونية.

لفتت الحادثة الأنظار للمرة الأولى حين لاحظ أحدهم المنشورات على حساب المعلمة على سناب شات وأرسله إلى قناة ولاية تينيسي الإخبارية.

وقال تيم مالون مدير المدرسة إنَّ المعلمة قبل إيقافهما أنكرت تصوير المقطع، وقالت إنَّ حجاب الفتاة لم يُنزَع عنها بدافع عدم الاحترام.

رغم ذلك فقد أوقِفَ كلاهما عن العمل وحُرِما من الحصول على أجورهما حتى يجري التحقيق في الواقعة.

وقال ميلون في تصريحٍ له: “الأفعال المصوَّرة على سناب شات لا تعكس قيم ولا ثقافة ولا مناخ أكاديمية نيو فيجن”.

وأضاف إنَّ المدرسة “ستستمر في التأكيد على كل أعضاء هيئة التدريس ليتصرفوا بشكلٍ يعمل على دعم وإلهام الطلَّاب، وتستغل هذا المقطع كفرصةٍ للدفع قدماً نحو تعزيز الحساسية الثقافية والوعي بين أفراد مجتمع الأكاديمية”.

وأضاف أنَّ المدرسة اعتذرت عن “الحادثة المؤسفة”، وأنَّ الوضع “سيكون أفضل في المستقبل”.

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