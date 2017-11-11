صورة تجتاح مواقع التواصل لـ”الوليد بن طلال وأمراء سعوديين في محبسهم” بفندق ريتز كارلتون.. هذه قصتها on November 11, 2017

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة انتشرت وقيل أنها “أحدث صورة” لرجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال من محبسه في فندق ريتز كارلتون، برفقة عدد من الأمراء السعوديين.

وبدأت الصورة بالانتشار على نطاق واسع بعدما نشرها المخرج اللبناني، شربل خليل، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال معلقاً عليها: “الوليد بن طلال في آخر صورة له من ريتز_كارلتون، صورة حصرية لـ شربل خليل، قريباً على الجديد”.

#الوليد_بن_طلال في آخر صورة له من #ريتز_كارلتون ، صورة حصرية ل #شربل_خليل ، قريباً على #الجديد pic.twitter.com/AhFeveZZKZ

— Charbel Khalil (@khalil_charbel) November 10, 2017

لكن الشخص الظاهر في الصورة ليس هو الوليد ابن طلال، والصورة هي جزء من برنامج كوميدي يتولى خليل إخراجه على شاشة تلفزيون “الجديد” اللبناني، واسمه “دمى كراسي”، وهو ما أكده لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي متابعون للبرنامج وعلى معرفة بالمخرج خليل، مشيرين أنه نشر الصورة من أجل الترويج للبرنامج، وللفت الانتباه إليه.

هذه الصور المنتشرة ليست للأمير #الوليد_بن_طلال في محبسه بفندق الريتس في #الرياض، الشخص الذي يظهر في الصورة هو ممثل يقدم برنامج كوميدي سيتم إذاعته على قناة الجديد اللبنانية ونشرها مخرج لبناني اسمه شربل خليل للترويج للبرنامج pic.twitter.com/RV6tsGYakT

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 10, 2017

شو طالع بيشبهووووووو معقول

— Nissa (@nissa_sarkis) November 10, 2017

اوّل ٤ ثواني فكّرت عنجد هو

— Jeff كلنا جيش (@JeffHarris007) November 10, 2017

وأشار لبنانيون إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة التي نشرها خليل، هو الممثل اللبناني جان بو جدعون، ونشر الأخير على حسابه في موقع فيسبوك الصورة التي نشرها خليل وعلق عليها ساخراً: “آني على شط مونتي كارلو أساوي برونزاج مع الحوريات”.

للوهلة الاولى فكرتو عنجد الوليد بن طلال

رجعت انتبهت للشاب الناصح

ام عرفت انه هيدا سكتش للمبدع شربيل خليل جان بو جدعون يؤدي شخصية الوليد بن طلال #ابداع pic.twitter.com/9itYJe9QyB

— زينة ZeInA (@ZanzounHNY) November 10, 2017

وسبق أن تعرضَ خليل لشخص الوليد بن طلال في حلقات برامجه السابقة، ففي تاريخ 13/2/2015، نشرت قناة “إل بي سي” على صفحتها في موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو ساخراً، أدى فيه ممثل دور الوليد بن طلال ضمن برنامج خليل، وكان الممثل على درجة عالية من الشبه بالملياردير السعودي.

ويُعرف البرنامج الذي يُخرجه خليل بقدرته على تقليد شخصيات سياسية لبنانية، وكان سابقاً يُخرج برنامج “دمى قراطية” على شاشة “إل بي سي”، إلا أنه ترك القناة وانتقل إلى تلفزيون “الجديد”، وقدم نفس البرنامج باسم جديد “دمى كراسي”.

وكان خليل قد تعرض لمضايقات كبيرة بسبب تجسيد شخصيات في برنامجه لسياسيين لبنانين، وأثار مراراً جدلاً في لبنان، وكان لبنانيون احتجوا أمام مقر قناة “الجديد” في فبراير/ شباط 2017، على خلفية حلقة أخرجها شربل، وجسد أحد الممثلين فيها دور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

يشار إلى أن السلطات السعودية أوقفت أكثر من 200 شخص في إطار حملة تطهير غير مسبوقة ضد الفساد شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال ومن شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن أبرز الموقوفين الوليد بن طلال، وقائد الحرس الوطني متعب بن عبد الله.

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