شاهد دموع نيمار تنهمر خلال الحديث عن مشكلات في باريس سان جيرمان on November 11, 2017

نفى نيمار مهاجم البرازيل معاناته من أي مشكلات مع زملائه في ناديه الجديد باريس سان جيرمان وانهمرت دموعه بعدما حظي بدعم وإشادة تيتي مدرب المنتخب الوطني أمس الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وساعد نيمار البرازيل على الفوز 3-1 على اليابان ودياً ثم فند تكهنات بأنه يشعر بالندم بسبب الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وقال نيمار للصحفيين بعدما سجل هدفاً من ركلة جزاء وأهدر أخرى في ليل “لا أحب الشائعات والقصص ومن الأفضل سماع الأمر من صاحب الشأن”.

وأضاف “لا أعاني من أي مشكلات في باريس سان جيرمان والشيء الوحيد الذي يزعجني هو الضغط من الإعلام. أنا شخص أحب الفوز وأحب إحراز الألقاب ولهذا السبب جئت إلى باريس سان جيرمان”.

Neymar got emotional as Tite praised his character. pic.twitter.com/JvBb8XDcD1

— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2017

وتابع “أنا سعيد جداً ولدي دوافعي. هم يؤلفون القصص غير الصحيحة. ليس لدي أي مشكلات مع (المهاجم) إدينسون كافاني أو مع مدربي (أوناي إيمري)”.

وواصل لاعب برشلونة السابق “جئت من أجل المساعدة والشعور بالسعادة. لم أحضر من أجل إحباط أي شخص أو التسبب في مشكلات”.

وأكد تيتي دعمه لنيمار ونفى ما يثار من وجود علاقة متوترة مع اللاعب.

وقال تيتي “أسمع باستمرار أن تيتي لديه مشكلات مع نيمار وأنا سئمت من الاستماع إلى ذلك.. نحن سئمنا من ذلك”.

وأضاف “أنا أعرف أنه إذا كان يعاني من مشكلات فإنه سيملك من اللباقة وحسن الشخصية أن يناقش ذلك في غرفة اللاعبين”.

وتابع “أستطيع الحديث عن الحساسية البالغة لنيمار وطبيعته الرائعة وقلبه الكبير”.

وتأثر نيمار بهذه الكلمات ورحل بعدما ربت المدرب على رأسه.

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