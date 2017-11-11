سلطان القاسمي يروي قصته مع مصري أسكنه وأقرضه وقت دراسته بالقاهرة.. وكيف رد له الجميل بعدما صار حاكماً للشارقة on November 11, 2017

روى حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي قصة جمعته مع مواطن مصري عندما كان يقيم في القاهرة خلال دراسته بكلية الزراعة، حيث قام هذا المواطن المصري بإقراضه مبلغاً من المال رغم ظروفه المالية الصعبة.

وأكد حاكم الشارقة أنه يحب هذا الشخص ويزوره من حين لآخر للاطمئنان عليه وعلى أسرته تقديراً له ووفاءً لمعروفه القديم.

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