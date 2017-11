سعوديون يحتفون بحملات الاعتقال كضربةٍ طال انتظارها.. لكن صحيفة أميركية تنبه: يجب عليكم عدم الإفراط بالتفاؤل on November 11, 2017

وقال فيصل عباس الإعلامي السعودي رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السعودية: “الحقيقة أنَّ ملاحقة الفساد تتضمَّن ملاحقة الأثرياء الذين يسيئون استخدام سلطتهم. فما يحدث أقرب إلى أحداث فيلم Wolf of Wall Street من أحداث مسلسل Game of Thrones”.

