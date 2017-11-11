بيان مشترك لترامب وبوتين: “لا حل عسكرياً” في سوريا وطابعها علماني on November 11, 2017

أعلن الكرملين السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في بيان مشترك على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ، على أن “لا حل عسكرياً” للنزاع في سوريا.

وذكر الكرملين على موقعه الإلكتروني أن “الرئيسين اتفقا على أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري”، وأكدا “تصميمهما على دحر تنظيم الدولة الإسلامية” المتطرف.

وتبادل الرئيسان بضع كلمات وتصافحا في قمة دانانغ بفيتنام بعد أيام من الشكوك حول عقد اجتماع.

وقال الكرملين إن “الرئيسين أكدا التزامهما سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها وطابعها العلماني” وحثا الأطراف المتحاربة على المشاركة في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وعبر البيان المشترك للرئيسين عن “الارتياح” لجهود منع حصول حوادث بين قوات بلديهما في سوريا “مما سمح بإلحاق هزائم متزايدة بتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض في الأشهر القليلة الماضية”.

واتهم الجيش الروسي مؤخراً الولايات المتحدة بأنها “تتظاهر” فقط بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبعرقلة الهجوم المدعوم من روسيا في شرق سوريا.

وقال البيان إن “الرئيسين ناقشا ضرورة خفض المعاناة الإنسانية في سوريا، وناشدا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة زيادة إسهاماتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأشهر القادمة”.

وتنفذ روسيا عمليات قصف في سوريا منذ 2015 دعماً للرئيس بشار الأسد.

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