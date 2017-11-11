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الصين توظف شرطياُ لمراقبة ترامب خلال زيارته لبكين.. ما السبب؟

on November 11, 2017 0 Comment

عينت الصين جنديا لمراقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور البلاد حالياً، مهمته ملاحظة خطوات ترامب.

يا ترى ما السبب الذي دفع الصين لمثل هذا الإجراء، شاهدوا الفيديو لتكتشفوا السبب بأنفسكم.

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