الصين توظف شرطياُ لمراقبة ترامب خلال زيارته لبكين.. ما السبب؟

عينت الصين جنديا لمراقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور البلاد حالياً، مهمته ملاحظة خطوات ترامب.
يا ترى ما السبب الذي دفع الصين لمثل هذا الإجراء، شاهدوا الفيديو لتكتشفوا السبب بأنفسكم.
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عينت الصين جنديا لمراقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور البلاد حالياً، مهمته ملاحظة خطوات ترامب.
يا ترى ما السبب الذي دفع الصين لمثل هذا الإجراء، شاهدوا الفيديو لتكتشفوا السبب بأنفسكم.
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