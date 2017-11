الإصدار الجديد من Call of Duty.. عودة موفقة إلى الحرب العالمية الثانية on November 11, 2017

على الرغم من أن تجربة نظام اللعب المتعدد في هذا الإصدار جميلة وممتعة ومرضية، فإنه لا يأتي دون عيوب. بعض الأوضاع التي تلعبها في هذا النظام مثل Capture the Flag وGridiron لا تشعر فيها بالواقعية، تماماً مثل أوضاع Search and Destroy وTeam Deathmatch.

في أواخر الأسبوع الماضي، صدرت إلى الأسواق لعبة Call of Duty: WWII. وهو الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب Call of Duty الشهيرة، بعد عام من آخر الإصدارات.

