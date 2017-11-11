استمتع بماء ساخن وجلسات تدليك وخرج سعيداً بالحمام التركي التاريخي.. ملياردير أميركي يدفع إكرامية تثير وسائل الإعلام on November 11, 2017

على هامش زيارته للعاصمة التركية أنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان زار الملياردير الأميركي إيلون ماسك حمّاماً تركياً تاريخياً تقليدياً بالعاصمة أنقرة، وبعد دفع أجرة الاستحمام دفع إكرامية 40 ليرة تركية (قرابة 11 دولاراً أميركياً) لصاحب الحمام.

وبحسب ما نشرته الصحافة التركية، السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن ماسك زار حمّاماً تركياً تقليدياً بأنقرة برفقة أصدقائه واستحم بالماء الساخن والبخار وخضع لجلسات تدليك، وبعد أن عبّر سعادته ودفعه الأجرة التي لم تتجاوز 160 ليرة تركية، دفع 40 ليرة لصاحب الحمام كإكرامية.

وأصبح إيلون ماسك أكثر ثراء من أي وقت مضى، تزامناً مع التقدم الملحوظ لأعمال “سبيس إكس” التي تعكف على تمهيد أرض جديدة في أعمال الفضاء.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفع صافي ثروة ماسك، البالغ من العمر 45 عاماً بمقدار 1.7 مليار دولار، وفقاً لتصنيف “فوربس” لمليارديرات العالم، لتبلغ ثروته 15.6 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق.

وقبل أيام، استقبل أردوغان ماسك بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن وسائل الإعلام، في لقاء استغرق ساعة و10 دقائق حضره وزيرا العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، فاروق أوزلو، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.

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