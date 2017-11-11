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اتبعي الخطوات الصحيحة وتخلَّصي من حَب الشباب في يومين.. شاهدي بالفيديو

on November 11, 2017 0 Comment

لا تحب أي امرأة أن تظهر الحبوب على بشرة وجهها، لكن قد تكون طريقة علاجك هي التي تزيد هذه الحبوب وتهيّج ظهورها.

كشراء مستحضر لا يناسب وجهك أو عدم تقشيره مرة في الأسبوع. إذا تابعت الطريقة الصحيحة يمكنك القضاء على الحبوب في يومين، شاهدي التجربة مع المدونة نهى.

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