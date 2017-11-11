أرطغرل المصري.. أب يُصمم هو وزوجته على تسمية مولودهما الجديد باسم والد مؤسس الدولة العثمانية on November 11, 2017

أطلق مواطن مصري من محافظة المنيا في صعيد مصر، اسم والد مؤسس الدولة العثمانية “أرطغرل” على مولوده الجديد، وذلك بعد الشهرة الواسعة التي نالتها هذه الشخصية التاريخية الكبيرة بفضل المسلسل التركي “قيامة أرطغرل” الذي يعرض حالياً ويتابعه الملايين حول العالم.

وفي حديث لوكالة أنباء الأناضول، قال أمين محمد محمدين، والد الطفل المصري “أرطغرل”، إن فكرة إطلاق هذا الاسم على مولوده الجديد “جاءت بعد متابعتي الجيدة للمسلسل التركي الذي يحكي قصة البطل أرطغرل والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية”.

“أرطغرل” في #مصر .. مواطن من “المنيا” يطلق على مولوده اسم والد مؤسس الدولة العثمانية https://t.co/wSLQlquBam pic.twitter.com/qzO7cKSKzZ

— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

ولفت محمدين إلى أن “أرطغرل هو الابن الخامس لي بعد كريم وسيد ووفاء وكمال، وُلد يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان هناك تصميم مني ومن زوجتي على تسمية المولود الجديد بهذا الاسم”.

وأشار إلى أن “مسلسل (قيامة أرطغرل) هو المفضل لي مثل كثير من المصريين؛ لأنه يحكي قصة تجعلنا نعيش عظمة الإسلام، ويدعونا للتفاخر بشخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي”.

#العرب|مصري يطلق اسم “أرطغرل” على مولوده الجديد.#تركيا #مصر #ارطغرل #قيامة_ارطغرلhttps://t.co/Q4NcwL8yaB pic.twitter.com/acSig1Iqn6

— صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

وختم بأن “أرطغرل كان مع الحق والعدل دون أن يهمه أي شيء آخر”.

ويواصل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يتابعه الملايين بمنطقة الشرق الأوسط مترجماً أو مدبلجاً عبر شاشات التلفزة أو مواقع الإنترنت، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

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