أحلام تخرج عن صمتها.. لماذا لم تشارك في كليب “قولوا لقطر” on November 11, 2017

قالت المغنية الإماراتية أحلام في تغريدة على حسابها على تويتر، أنها لم ترفض الغناء لبلدها الإمارات، وأن أحداً لم يطلب منها المشاركة في عمل غنائي لوطنها.

لم يطلب مني اي شخص في #الامارات لا شاعر ولا ملحن ولا موزع ولا فنان اني اعمل عمل وطني لبلدي الامارات (( ورفضت )) وأتشرف باي عمل لبلادي بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني

— Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 11, 2017

تغريدة أحلام جاءت رداً على ما قيل في عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، من أنها رفضت المشاركة في كليب “قولوا لقطر”، الذي ينتقد سياسات قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشارك فيه عدد من نجوم الإمارات أبرزهم حسين الجسمي وعيضة المنهالي وفايز السعيد.

كما ربط العشرات من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بين عدم ظهور أحلام في أغنية “قولوا لقطر”، واستبعادها من برنامج The Voice.

وكانت قناة MBC استبعدت الفنانة الإماراتية أحلام من لجنة تحكيم برنامج The Voice، ومن كل برامج القناة.

الخبر أعلن عنه عبد الله مخارش، رئيس قسم الفن بصحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر حسابه الخاص على تويتر.

تم استبعاد احلام من برنامج ذافويس وام بي سي وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج بجانب اللجنة وخلي فجر السعيد تنفعك.. #علم_قطر

— عبدالله مخارش (@makharesh) November 7, 2017

أحلام أعادت نشر التغريدة وكتبت في تعليق عليها “ألا ليت الفن يعود يوماً راقياً”، لكنها مسحتها عقب ذلك.

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