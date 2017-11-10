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وزير الخارجية الفرنسي يعتقد أن الحريري حر في تنقلاته on November 10, 2017

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أن معلوماته تشير الى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، “حر في تنقلاته”، فيما أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على ضرورة عودة الحريري الآن. التعليقات Share this on WhatsApp

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