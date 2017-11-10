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وزير الخارجية الأميركي يحذر دول الشرق الأوسط من استخدام لبنان لشن حرب كبرى في المنطقة on November 10, 2017

حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الدول والجماعات من استخدام لبنان أداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط قائلاً إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان. وقال تيلرسون في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني: “لا يوجد مكان أو دور شرعي في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية في الدولة اللبنانية”. التعليقات Share this on WhatsApp

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