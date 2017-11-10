نصر الله: السعودية أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله وطلبت من إسرائيل ضرب البلاد on November 10, 2017

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه من الواضح أن السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله في لبنان، وأكد أن السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة إن الحريري رهن الإقامة الجبرية بالسعودية.

عاجل | نصر الله: السعودية تدعو اللبنانيين إلى تخريب بيوتهم بأيديهم

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكد نصر الله أن الحريري محتجز بالسعودية وممنوع من العودة للبنان، وأن السعودية تجرّب أن تفرض على لبنان رئيس حكومة جديداً، مشيراً إلى أن إهانة رئيس حكومة لبنان هي إهانة لكل لبناني.

عاجل | نصر الله: السعودية تدعو اللبنانيين إلى تخريب بيوتهم بأيديهم

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال أمين عان حزب الله اللبناني عن استقالة رئيس الوزراء: “لا نعترف بهذه الاستقالة، وعليه فإن هذه الحكومة هي حكومة لا زالت قائمة وشرعية وليس حكومة مستقيلة وليست حكومة تصريف أعمال”.

عاجل | نصر الله: لا نعترف باستقالة سعد #الحريري لأنها وقعت تحت الإكراه

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

عاجل | نصر الله: الحكومة اللبنانية لا تزال قائمة وشرعية لأننا لا نعترف باستقالة سعد #الحريري

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

عاجل | نصر الله: لا صحيح أن هناك تهديدا للرئيس سعد #الحريري وهذا اتهام كتبه السعوديون

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

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