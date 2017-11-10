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» من أفضل عروض الزواج على الإطلاق.. شاهد كيف ساعد توم هانكس أحد معجبيه للتقدم لحبيبته
من أفضل عروض الزواج على الإطلاق.. شاهد كيف ساعد توم هانكس أحد معجبيه للتقدم لحبيبته
on November 10, 2017
توم هانكس، ساعد في تنفيذ واحد من أفضل عروض الزواج على الإطلاق.
وأثناء قيام الممثل الشهير والحاصل على الأوسكار، خلال الترويج لمجموعته القصصية الجديدة، قام بمساعدة أحد الحضور في خطة لعرض الزواج على حبيبته.
شاهدوا هذا الموقف المؤثر في هذا الفيديو.
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