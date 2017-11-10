مايكروسوفت تدمج برنامج وورد مع موقع LinkedIn لمساعدة المستخدمين على كتابة سيرتهم الذاتية on November 10, 2017

استحوذت شركة مايكروسوفت على موقع LinkedIn مقابل 26 مليار دولار أميركي في العام الماضي، ووعدت بربط الخدمة مباشرةً بمجموعة برامجها المكتبية (أوفيس).

صحيحٌ أنَّنا شهدنا بالفعل إصدار تطبيق جديد لموقع LinkedIn على النسخة العاشرة من ويندوز Windows 10، لكنَّ شركة مايكروسوفت كشفت النقاب عن إضافةٍ جديدة أكثر فائدة لخدمتها؛ ألا وهي خدمة المساعدة على كتابة السيرة الذاتية المسماة Resume Assistant.

الآن، وبحسب موقع The Verge، أصبح بمقدور المشتركين في حزمة خدمات “أوفيس 365” دمج سيرتهم الذاتية بموقع “لينكد إن” مباشرةً عند كتابتها بالاستعانة ببرنامج وورد.

يتلخص عمل خدمة المساعدة على كتابة السيرة الذاتية في اختيار المُسمَّيات الوظيفية الواردة في السيرة الذاتية التي يكتبها المستخدم على برنامج وورد والبحث عن أمثلة عامة شبيهة على موقع LinkedIn؛ بغية معاونة الباحثين عن فرص العمل على تصميم مُسمَّى وظيفي أفضل.

ومع أنَّه باستطاعة المستخدمين نسخ المُسمَّيات الوظيفية إلى سيرتهم الذاتية ببساطة، فإنَّ شركة مايكروسوفت تتعمَّد إظهارها في مقطعٍ جانبي من واجهة برنامج وورد دون أن تتيح للمستخدمين إمكانية سحبها وإسقاطها Drag and Drop مباشرةً في المستند الجاري تحريره.

ومن المقرر أيضاً أن تُظهِر خدمة المساعدة على كتابة السيرة الذاتية أهم المهارات التي ربما تكون ضرورية في المجال الوظيفي للمستخدمين، فضلاً عن قوائم الوظائف ذات الصلة الواردة على موقع LinkedIn؛ بغية مساعدة مستخدمي برنامج وورد على معرفة ما يبحث عنه أرباب العمل بالتحديد في السير الذاتية للمتقدمين للوظائف.

صحيحٌ أنَّه من السهل معرفة تلك المعلومات من خلال موقع LinkedIn مباشرةً، لكنَّ إظهارها في برنامج وورد، الذي يستعين به الكثيرون في كتابة سيرتهم الذاتية، يناسب المستخدمين أكثر بكثير.

هذا وتقدم شركة مايكروسوفت هذه الخدمة للمشتركين بحزمة خدمات “أوفيس 365” على الحاسوب الشخصي كجزءٍ من برنامج Office Insiders في الوقت الحالي، على أن تصبح الخدمة متاحة على نطاقٍ أوسع في غضون الأشهر القليلة القادمة.

اكتب سيرتك الذاتية في ثوان

لكن إعداد السيرة الذاتية بالنسبة للمستخدم البسيط الذي لا يمتلك خبرةً كبيرةً في التعامل مع برامج تنسيق المحتوى قد يكون مربكاً، لذلك يمكن الاستفادة من موقع “سيرة” العربي، والذي يوفّر للمستخدم إمكانية إنشاء سيرته الذاتية خلال دقيقتين تقريباً.

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