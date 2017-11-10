ماكرون يحدثكم بالعربية من أبوظبي.. هذه رسالته من “لوفر الصحراء” on November 10, 2017

نشر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدوينة باللغة العربية عبر فيسبوك، وذلك أثناء افتتاحه لمتحف اللوفر في أبوظبي والذي أطلق عليه لوفر الصحراء نظراً لبناءه على جزيرة السعديات في الصحراء الإماراتية.

التغريدة تناولت تقاسم التراث الإنساني المشترك بين الإمارات وفرنسا في مواجهة الإرهاب الذي يتغذى على الانقسامات بين الشرق والغرب.

التعليقات على التدوينة جاءت متباينة، ولكن أبرزها كان حول اللغة التي كتبت بها.

إلا أن بعض التعليقات انصبت حول الآثار التي يحتويها المتحف الإماراتي، حيث طرح السؤال، كيف وصلت الآثار المصرية إلى أبوظبي.

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