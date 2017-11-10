قطة تشغل موسيقى صاخبة والشرطة تتدخل!

ليست الأسرة التي تقطن الشقة هي من شغل الموسيقى، ولا أحد أفرادها المراهقين، فقد كانت الشقة خالية تماما من سكانها حينما سمع الجيران موسيقى صاخبة ومزعجة، فقاموا باستدعاء الشرطة، التي اكتشفت أن القطة وراء هذه “الحفلة”.
التعليقات
Share this on WhatsApp
ليست الأسرة التي تقطن الشقة هي من شغل الموسيقى، ولا أحد أفرادها المراهقين، فقد كانت الشقة خالية تماما من سكانها حينما سمع الجيران موسيقى صاخبة ومزعجة، فقاموا باستدعاء الشرطة، التي اكتشفت أن القطة وراء هذه “الحفلة”.
Share this on WhatsApp
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!