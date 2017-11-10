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قطة تشغل موسيقى صاخبة والشرطة تتدخل!

on November 10, 2017 0 Comment

ليست الأسرة التي تقطن الشقة هي من شغل الموسيقى، ولا أحد أفرادها المراهقين، فقد كانت الشقة خالية تماما من سكانها حينما سمع الجيران موسيقى صاخبة ومزعجة، فقاموا باستدعاء الشرطة، التي اكتشفت أن القطة وراء هذه “الحفلة”.

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