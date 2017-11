قصة عشق تساوي مليون دولار.. الجماهير تصدق علاقة الحب بين نيسلهان وقادير أكثر من بيرين سات وكنان on November 10, 2017

عرضت شركة مختصة في التكنولوجيا مبلغ 4 ملايين ليرة تركية على الزوجين المشهورين نيسلهان أتاغول وقادير دوغلو من أجل الظهور في شريط إعلاني خاص بالشركة.

وحسب صحيفة “سي إن إن” التركية فإن الزوجين المشهورين نيسلهان أتاغول وقادير دوغلو حصلا على المرتبة الأولى في تصويت لشركة للتكنولوجيا كأكثر ثنائي يصدق الجمهور قصة حبه وسط الأزواج المشهورين الآخرين الذين شاركوا في الاستطلاع.

وطرحت الشركة السؤال على الجمهور وزبائنها على النحو التالي: من الثنائي الذي تصدقون حبهما في الوسط الفني؟ واختارت الجماهير الزوجين نيسلهان وقادير في المقدمة كأكثر ثنائي ذي مصداقية.

بعد نتائج التصويت تحرك مسؤولو الشركة بسرعة لتقديم عرض لا يمكن رفضه للثنائي من أجل إعلان لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة مقابل تعويض قدره 4 ملايين ليرة تركية أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي.

وحسب الأخبار الرائجة فإن الزوجين لم يكونا متحمسين للتمثيل في الإعلانات التجارية، لكن يبدو أنهما ينظران إلى العرض الجديد بشكل إيجابي، إذ أعربت نيسلهان لأصدقائها المقربين أنها متحمسة جداً للعودة إلى الشاشة من جديد.

وأشارت الصحف التركية إلى أن الثنائي تخطى بقيمة العرض الفنانة المشهورة بيرين سات وزوجها المغني البوب الشهير كنان دوغلو، اللذين شاركا في إعلان تجاري لشركة تكنولوجيا أخرى قبل سنتين مقابل 3 ملايين ليرة تركية.

جدير بالذكر أن النجمين تعرفا على بعضهما في مسلسل فاتح الحربية الذي قاما ببطولته معاً، وتحولت قصة عشقهما من المسلسل إلى الواقع عبر علاقة دامت ثلاث سنوات، لتتكلل بالزواج في يوليو/تموز العام الماضي في حفل ضخم.

