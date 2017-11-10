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عادة غريبة.. سكان إحدى الدول يستخدمون الجماجم البشرية لجلب الحظ وزيادة الخصوبة؟
on November 10, 2017
قد نشاهد أو نسمع عن أشخاص من حولنا يستخدمون التمائم وبعض الأدوات الأخرى لجلب الحظ أو لتحقيق أمنية معينة، لكن هل سمع أحد من قبل بمن يستخدمون جماجم بشرية حقيقية لإبعاد الأرواح الشريرة وزيادة الخصوبة؟.
هذا ما يحدث بالضبط في بوليفيا إحدى دول أميركا الجنوبية، ولتتعرفوا أكثر على هذه العادة الغريبة، شاهدوا الفيديو أعلاه لتعرفوا كيف يجلب السكان هذه الجماجم.
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