زيارة مفاجئة قبل الفجر.. السيسي وحرمه يزوران الفنانة شادية للاطمئنان على صحتها on November 10, 2017

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار السيسي الفنانة المعتزلة شادية في مستشفى الجلاء العسكري في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الزيارة المفاجئة جاءت بعد حضور السيسي ختام فاعليات مؤتمر شباب العالم في مدينة شرم الشيخ مساء الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للاطمئنان على صحتها بعد استجابتها للعلاج من الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل أيام.

وخصَّصت رئاسة الجمهورية حرساً خاصاً لغرفة الفنانة المعتزلة شادية، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بعد واقعة تسريب صورة لها في الغيبوبة بغرفة العناية المركزة.

وبحسب موقع “في الفن”، فإنه تم تخصيص الحرس الرئاسي لمنع وصول الغرباء أو تصوير الفنانة المصرية أثناء فترة وجودها بالمستشفى.

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