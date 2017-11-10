ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » زيارة مفاجئة قبل الفجر.. السيسي وحرمه يزوران الفنانة شادية للاطمئنان على صحتها

زيارة مفاجئة قبل الفجر.. السيسي وحرمه يزوران الفنانة شادية للاطمئنان على صحتها

on November 10, 2017 0 Comment

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار السيسي الفنانة المعتزلة شادية في مستشفى الجلاء العسكري في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الزيارة المفاجئة جاءت بعد حضور السيسي ختام فاعليات مؤتمر شباب العالم في مدينة شرم الشيخ مساء الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للاطمئنان على صحتها بعد استجابتها للعلاج من الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل أيام.

وخصَّصت رئاسة الجمهورية حرساً خاصاً لغرفة الفنانة المعتزلة شادية، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بعد واقعة تسريب صورة لها في الغيبوبة بغرفة العناية المركزة.

وبحسب موقع “في الفن”، فإنه تم تخصيص الحرس الرئاسي لمنع وصول الغرباء أو تصوير الفنانة المصرية أثناء فترة وجودها بالمستشفى.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com